Давайте, люди, скажем прямо: наш мир теперь большая яма

Итоги недели

Не успели липчане порадоваться завершению ремонта моста у площади Революции, как тут же пришлось огорчится:. С одной стороны моста тротуар забросал землей горводоканал, с другой его разрыли энергетики. «Ты не пройдешь!» — как бы обращается к прохожим революционер с памятника борцам за советскую власть.Вопрос: что мешало сетевым компаниям переложить свои трубы и кабели во время реконструкции моста, продолжавшейся с марта по ноябрь?Еще один косяк, который бросается в глаза каждому прохожему, — разрушенный вход в паб «Лофт» во время переустройства горбатого моста. Мы попытались узнать у его собственника Александра Кардаша, когда он наведет порядок? В ответ услышали, что благоустройство этого пятачка находится целиком в компетенции департамента градостроительства и архитектуры мэрии. Однако ранее вице-мэр Светлана Сурмий говорила о том, что владелец «Трибуны» пристроил вход в заведение в нарушение закона, буквально сделав его одним целым с конструкциями горбатого моста. «Вход в паб нужно переделать. Собственник обещал устранить нарушения во входной группе во время реконструкции моста, но до сих пор этого не сделал», — сказала GOROD48 Светлана Сурмий.А еще на этой неделе выяснилось, что липецкая мэрия начала борьбу с летними верандами при кафе и ресторанах, которые официально называются сезонными кафе. Они могут функционировать с 1 апреля по 1 ноября. Если их не убирают на зиму,Взять, к примеру, тот же «Лофт». К этому капитальному строению давно пристроили две летних веранды, которые работали круглый год. Одна их них нависает над водоотводным каналом, по которому лишняя вода из Комсомольского пруда сбрасывается в реку Воронеж. Таких строений в Липецке несколько. У того же «Лофта» (ранее «Трибуны») летние веранды не убирают годами. Рестораторы в таком случае злоупотребляют правом, получают прибыль с работающих круглогодично сезонных кафе при своих заведения. И вот кто-то открыл вице-мэру Сурмий глаза на это нарушение закона и теперь городской департамент градостроительства и архитектуры обратился с исками в суд об их сносе:— Эти конструкции незаконны, они стоят на землях муниципалитета. Это приносит ущерб интересам города, портит внешний облик общественных пространств. Это — наша позиция, которую мы будем отстаивать в судах.Исторический центр Липецка у нас и без того с ноготок, но и его с позволения мэрии обезобразили донельзя ресторанами и кафе. Некоторые такие заведения построили прямо над тем самым каналом, угробив хоть какие-то виды, если об этом в случае Липецка вообще можно вести речь! Как раз об этом было много комментариев наших читателей.— Вообще, кто допустил строительство этой убогой хижины в центре города? Очень хочется узнать, кто кормится за счёт вседозволенности? Убогие пиццерии и заведения для колхозников ликвидировать! — написал— Эти Пабы и Лофты вообще снести надо целиком! Все эти кафе, что построены над руслом Липовки по обеим сторонам моста, должны быть снесены! А берега Липовки в этих местах облагородить. А из администрации города убрать всех, у кого мышление лавочника и торгаша! Как назвала Матвиенко наш город Шанхаем, так с тех пор НИЧЕГО не изменилось, — добавил— Когда самострой сносили, после стало лучше, на Арбатской снесли, отличное пространство стало, в Измайловском снесли наверное полкилометра пристроек торговых и общепита, сделали просторную пешеходную зону. Везде, где снесли стало лучше, — сослался на пример столицыУже зима, а в Липецке, по словам главы города Романа Ченцова, остались 200 раскопок «Квадры», по 65 из которых не выполнено и первичное благоустройство. Самая большая раскопка – по улице Меркулова вдоль 22-го микрорайона, где все лето и осень эта ресурсоснабжающая компания меняла длинный участок магистрального теплопровода. Наш город в итоге из-за повсеместных дыр на улицах и в микрорайонах стал похож на сыр. Но не на аппетитный, а на старый, не с благородной плесенью.«Нам и нашим подрядчикам не хватает людей», — вот обычный ответ представителей «Квадры» на вопросы о том, что случилось. За просроченное благоустройство мэрия обложила энергетиков штрафами. Но деньгами дороги не залатать, а горожанам нужна безопасность. Чтобы машины не проваливались в раскопки на дорогах, а пешеходы — в траншеи на улицах. Поэтому в мэрии пошли на то, чтобы восстановить дороги и тротуары там, где это возможно:. Эта помощь – не безвозмездная. Каждый килограмм литой асфальтобетонной смеси, которая значительно дороже «летнего» асфальта, будет оплачена не справившейся со своими обязательствами ресурсоснабжающей компании.— Прошляпили все сроки — пусть платят. На тарифе для горожан это не скажется — это косяки «Квадры», которая исправляет свои недоработки за свой же счет, — объяснил свою позицию GOROD48 мэр города.Но энергетики не успокаиваются:. Новую теплосеть к строящемуся хирургическому комплексу областной детской больницы построит ООО «Теплосфера». Но раскопок будет три. Если строители не ускорятся, то дорогой-дублером улицы Московской, которой жители микрорайона «Университетский», нельзя будет пользоваться до 9 марта.— Новый асфальт будут копать? Все как всегда, — написалС этим не поспоришь. В этом году в Липецке вообще был случай, когда вечером на улице Липовской закончили ремонт дороги, а утром ее разрыл экскаватор одного из подрядчиков «Квадры» из-за порыва на сетях во время очередных гидравлических испытаний.Но свой вклад в изменение ландшафта вносят и другие любители покопать: в спину «Квадре» по числу штрафов из-за просроченного благоустройства дышит горводоканал. На этой неделе во время съемок нового выпуска «Тот самый Липецк», ширина которой в некоторых местах доходила до 30 метров! Ее исток нашелся у гипермаркета «Метро». Так как эта река не имеет специфического запаха канализации, возможно, она питьевая. Мы обратились за комментариями в «РВК-Липецк», но с ходу в компании не смогли ответить на вопрос, чья это вода?Но была и хорошая новость. К 15 декабря компания «Инфинити Групп», очевидно, успеет доделать новую дорогу, которую с нуля строит вдоль «Ашана». Она станет продолжением улицы Белана, свяжет юго-западные микрорайоны с Воронежским шоссе. На новой дороге уже обустроен и большой карман для межрейсового отстоя автобусов маршрутов №№ 27, 306, 330, 346, 352:Декабрь начался с жутких происшествий с детьми и подростками.Так,. 16-летний мальчик рос в благополучной семье, но был замкнутым. После окончания девяти классов он даже заочно обучался в одном из колледжей. Уже выяснилось, что искал пути ухода из жизни: в его компьютере нашли множество соответствующих запросов. И из жизни он ушел по одному из найденных сценариев.Вечером 30 ноября на дороге Тюшевка-Кузьминский Отвержки слетел с дороги, опрокинулся и врезался в столб автомобиль «Шкода», которым управлял 16-летний подросток.. Эта история нашла продолжение в публикации. Сразу же после этого ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ, предусматривающем ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, не имеющим водительских прав. Следствие отрабатывало две версии того, как подросток оказался за рулем: по одной из них 16-летнему студенту колледжа ключи от машины дал отец, по второй — он взял их без спроса.Из-за большого общественного резонанса. Выяснилось, что ключи от машины сыну дал отец. Санкция вменяемой подростку уголовной статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.. По словам мамы, ребенок придвинул к подоконнику стул, открыл окно и шагнул на улицу. У малышки — весь набор травм, которые можно получить при падении с высоты: сотрясение мозга, переломы, ушибы. Врачи провели несколько операций, спасая жизнь девочки. Сейчас задача хирургов — собрать бедренную косточку пациентки. В больнице нам рассказали, что. Врачи настоятельно рекомендует родителям устанавливать на окнах ограничители или замки, а младенцев не оставлять без присмотра ни на минуту.А еще на этой неделе. Проснувшись утром и увидев посиневшего ребенка, мужчина стал в окно кричать прохожим вызвать скорую помощь (его снаружи, уйдя из квартиры, закрыла сожительница). Позже выяснилось, что, а оставившую малышку мать в этом году лишили родительских прав на старшего сына. «В действиях задавившего во сне четырехмесячную дочь мужчины усмотрели признаки преступления» по ч.1 ст. 209 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Санкции этой части статьи предусматривают ограничение свободы, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до двух лет. Как правило, в подобных случаях потерпевшим признается второй супруг. Если в суде пара примиряется, то уголовное дело прекращается.А вот и хорошая новость:. Девочка выходила животное, сбитое машиной.Стараниями правительства рубль, упавший до менее чем цента от американского доллара, к концу этой недели вернули к прежнему курсу 100:1. Но колебания национальной валюты привели к резкому росту потребительских цен в конце осени-начале зимы. Мы просили горожан:Самыми ощутимыми стали для липчан траты на обычные продукты питания и на лекарства. Один из респондентов с горечью заметил: «Подорожало все — жизнь подешевела».— Даже бомж-пакет подорожал. Че жрать-то теперь? — спросил— Берите пустую землю, возделывайте, и будет Вам счастье, — ответилНе хватает денег и муниципалитету. Но приключилась неожиданная радость: на этой неделе. Их есть куда потратить: на тепло и горячую воду жителям Сокола и Сырского Рудника, муниципальные выплаты контрактникам, уборку города.... Расходы на это хотя и вырастут по сравнению с затратами этого года, но, по мнению главного аудитора муниципалитета Марины Зиборовой, недостаточно. Так, при потребности в 3,9 млрд рублей на ремонт и содержание дорог со всей их инфраструктурой в бюджете-2025 заложены на это 1,5 миллиарда. На уборку города по муниципальному заданию требуются 905 млн рублей, но пока нашлись 436 миллиона. На содержание остановочных павильонов нужны 10,1 млн рублей, а есть лишь 2,7 миллиона, на обслуживание сети ливневой канализации необходимо 29,3 млн рублей, но МБУ «Управление благоустройства Липецка» доведены лишь 12,4 миллиона. Хуже всего обстоят дела с финансированием озеленения города: при потребности в полмиллиарда рублей на него выделено пока что 150 миллионов.Из-за того, что на счету сейчас каждая копеечка, между мэрией и администрацией Липецкого муниципального округа случился. Ровно столько денег нужно для того, чтобы привести в должное состояние находящиеся на балансе города две водопроводные башни и пять километров водопровода в коттеджном поселке «Романово». Депутаты профильной комиссии горсовета попытались раскрутить вице-мэра Павла Кузнецова и председателя городского департамента финансов Татьяну Григорову на необходимый для решения проблемы миллион, но те не прогнулись. Что, впрочем, не помешало чиновникам одобрить выделение 12,6 млн рублей на реконструкцию теплосетей и котельной в спортивно-оздоровительном лагере «Прометей», который территориально находится в Грязинском районе.А вот на очередную реконструкцию стадиона «Металлург» деньги нашлись. А уж сколько из было вбухано в него с 2017 года, когда Липецк всерьез рассматривали как базу для одной из команд-участников футбольного ЧМ-2018! Теперь. Спортивные функционеры радуются: в футбол в Липецке теперь можно будет играть круглый год!— Теперь к нам сможет приехать сборная Брунея и Кубы. Если им бутсы купить, — саркастически заметил— так дорого за продажную любовь у нас еще не платили.А вот такого у нас еще и вовсе не было:. Несколько лет тому назад полицейский развелся. И после, по данным следствия, начальник РЭО одного из горрайотделов полиции в течение трех лет пересылал со своего мобильного телефона своей подчиненной, инспектору этого же регистрационно-экзаменационного отдела, фото и видеоматериалы порнографического содержания. А потом будто бы с его подачи женщина потеряла работу. Обидевшись, та обратилась в Следком с рассказом о действиях своего бывшего начальника.