В понедельник дорогу-дублер на улице Московской перекроют для раскопок «Квадры»

Местный проезд энергетики хотят перекрыть дважды: с декабря по январь и с февраля по март.

С понедельника, 9 декабря, на время работ «Квадры» по прокладке новой теплосети к строящемуся зданию хирургического комплекса областной детской больницы будет перекрыта дорога-дублер на улице Московской напротив дома №4 на улице Бехтеева.Трубопровод проложит подрядчик «Квадры» компания «Теплосфера». Завершить работу она собирается к 9 января. Однако на этом все не закончится. Та же «Теплосфера» обратилась в мэрию за разрешением еще на две раскопки — на кольцевой развязке дороги между домом по улице Бехтеева, 4 и дорогой-дублером улицы Московской со сроками работ с 9 января по 9 февраля, и на дороге-дублере улицы Московской между областной детской больницей и частной клиники «Эксперт» у поворота на микрорайон «Университетский» со сроками работ с 9 февраля по 9 марта.— Обычно «Теплосфера» старается выполнить работы за более короткий срок,— так ответил на вопрос раздосадованного длительными сроками земельных работ главы Липецка Романа Ченцова представитель «Квадры» Виталий Маклаков.Глава города заявил, что против трехмесячника раскопок у детской областной больницы, потребовав от энергетиков официального сокращения сроков работ, которые станут причиной неудобств для жителей «Университетского» и ЖК «Виктория».