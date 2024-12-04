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04.12.2024 15:21
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Липецк VS Липецкий муниципальный округ: конфликт на миллион

В центре противостояния — две водопроводные башни и пять километров водопровода в коттеджном поселке «Романово».

Когда-то губернатор Олег Королев записал строящийся коттеджный поселок «Романово» в будущий город-спутник Липецка. Поселок, как говорится, состоялся, но вот уже пять лет мэрия Липецка и администрация Липецкого округа никак не могут поделить, за кем должны остаться две водопроводные башни и пять километров водопровода в «Романово»: де-юре они принадлежат городу, де-факто — им пользуются жители Липецкого муниципального округа.

Еще в 2019 году Липецкий городской совет рекомендовал мэрии избавиться от этого актива, но сделать это не смогли ни ЛГЭК, ни «РВК-Липецк». Почему? Ответ на этот вопрос попытались найти на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности.

Все оказалось просто: все это время мэрия желает безвозмездно сбагрить водопроводные сети и водонапорные башни на улице Пшеничной в поселке «Романово» администрации Липецкого округа, но там хотят принять это имущество с санитарно-защитными зонами и приборами учета. Цена вопроса — миллион рублей.

— Мы предлагаем вам забрать это имущество просто так, как это сделали в Добровском районе, забрав себе от нас санаторий «Мечта», — сказал группе представителей Липецкого муниципального округа вице-мэр Липецка Павел Кузнецов.

— Мы примем это имущество в свою собственность с учетом наших требований, — ответил ему заместитель главы Липецкого муниципального округа Сергей Букарев.

Букарева поддержали директор МУП «Водоканал Липецкого муниципального округа» Денис Дорожинский и директор ООО «Водные ресурсы Романово» Илья Сериков.

Патовую ситуацию попыталась разрешить «железная леди» мэрии, начальник городского управления имущественных и земельных отношений Вера Андреева, чьи аргументы всегда весомы. Сославшись на прецедент приема Липецком от Минобороны РФ Военного городка, Андреева предложила администрации Липецкого муниципального округа сделать то же самое с объектами в селе Ленино. В ответ Денис Дорожинский предложил мэрии забрать себе просто так скважины в поселке Северный Рудник:

— Мы вкладываемся в свои объекты, прежде чем передаем их соседним муниципалитетам. И хотим видеть тот же подход от наших коллег в Липецке.

А заместитель главы Липецкого муниципального района Сергей Букарев даже сделал попытку шантажа мэрии. Он намекнул на существующие проблемы в эксплуатации водонапорных башен в поселке «Романово», которые обязательно вскроются при какой-нибудь проверке этих объектов.

Депутаты горсовета попытались раскрутить вице-мэра Павла Кузнецова и председателя городского департамента финансов Татьяну Григорову на необходимый для решения проблемы миллион, но те не прогнулись, четко дав понять, что лишних денег в бюджете Липецка нет. Что, впрочем, не помешало чиновникам одобрить выделение в проекте бюджета на 2025 год 12,6 млн рублей на реконструкцию теплосетей и котельной в спортивно-оздоровительном лагере «Прометей», который территориально находится в Грязинском районе.
вода
бюджет
конфликт
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Комментарии (9)

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Санта-Барбара
сегодня, 00:30
запасаемся попкорном
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ЛТЗ
вчера, 08:08
Отдайте мне
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С Дачного
вчера, 06:56
Змеиный клубок
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Липчанин
04.12.2024 20:49
Да, Роману это болото еще чистить и чистить.
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петя .
04.12.2024 18:35
кто на ком стоял .ваще не врубился .одни хотят но не могут вторые могут но не хотят.небось дня три решают .за бюджетную зп .че димагогию то не развести.
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нигилист
04.12.2024 18:35
какие-то феодальные дрязги, вы ещё границу с таможней между районами области установите.
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да уж
04.12.2024 17:49
Был бы ценный актив,никто б и никого не уговаривал.
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все
04.12.2024 17:39
продают
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Ни чего не понятно
04.12.2024 15:57
Но очень интересно
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