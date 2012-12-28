Жительница Косырёвки взыскала с сельсовета 213 тысяч рублей: мимо её дома ездят большегрузы
Сегодня в Липецке: день картофеля, победа над ВИЧ и найти хорошую работу стало проще, чем работника
Говорит Липецк
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5 минут назад
Что больше всего подорожало в последнее время?
В лидерах ответов на наш вопрос вопрос оказались продукты питания. Оно и понятно, их приходится покупать чаще всего. По кошелька участников опроса ударили цены на молоко, сливочное масло, хлеб, овощи.
Наши респонденты обратили внимание на подорожание бытовой техники, «всего, что связано с курсом доллара». Один из горожан с горечью заметил, что дешевеет только жизнь.
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