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Говорит Липецк
55
5 минут назад

Что больше всего подорожало в последнее время?

Цены на все растут буквально в режиме реального времени. Мы спросили у горожан, подорожание каких товаров стало самым болезненным.

В лидерах ответов на наш вопрос вопрос оказались продукты питания. Оно и понятно, их приходится покупать чаще всего. По кошелька участников опроса ударили цены на молоко, сливочное масло, хлеб, овощи.

Наши респонденты обратили внимание на подорожание бытовой техники, «всего, что связано с курсом доллара». Один из горожан с горечью заметил, что дешевеет только жизнь.
Говорит Липецк
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