21-летний липчанин заплатил за несостоявшийся интим 550 тысяч рублей

А в Задонске 51-летний мужчина пытался заработать на бирже и лишился 1,4 миллиона рублей.

30 ноября в полицию обратился 21-летний липчанин, который нашёл на сайте объявление и решил заказать интим-услуги. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, неизвестному он перевёл через приложение 550 000 рублей, но оказывать интим-услуги к парню никто так и не приехал.А в Задонске ещё 22 ноября 51-летний мужчина пытался заработать на бирже и лишился 1,4 миллиона рублей. 1 декабря он пришёл в полицию.Ещё одного липчанина обманули 20 ноября при покупке телефона — продавец общался с ним через мессенджер. Заплатив за смартфон 137 964 рубля, покупатель товар так и не получил, и 29 ноября пришёл в полицию.20-летний липчанин 28 ноября хотел заработать на бирже и перевёл мошенникам 105 000 рублей.29 ноября 44-летняя липчанка собиралась получить дополнительный заработок на маркетплейсе и перевела мошенникам 129 800 рублей.В Добринке 32-летняя женщина с 26 по 28 ноября общалась с «сотрудником Центробанка» и тот уговорил её под предлогом пресечения мошеннических действий перевести на «безопасный счёт» 140 000 рублей. Это были личные сбережения женщины. Мошенникам она перевела их через банкомат.В Ельце 64-летняя женщина с 29 по 30 ноября перевела на «безопасный счёт» через банкомат 350 000 рублей.