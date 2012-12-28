Жительница Косырёвки взыскала с сельсовета 213 тысяч рублей: мимо её дома ездят большегрузы
Конечную остановку для ряда липецких маршруток с улицы Свиридова перенесут на новый участок улицы Белана
Происшествия
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сегодня, 15:02
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21-летний липчанин заплатил за несостоявшийся интим 550 тысяч рублей
А в Задонске 51-летний мужчина пытался заработать на бирже и лишился 1,4 миллиона рублей.
А в Задонске ещё 22 ноября 51-летний мужчина пытался заработать на бирже и лишился 1,4 миллиона рублей. 1 декабря он пришёл в полицию.
Ещё одного липчанина обманули 20 ноября при покупке телефона — продавец общался с ним через мессенджер. Заплатив за смартфон 137 964 рубля, покупатель товар так и не получил, и 29 ноября пришёл в полицию.
20-летний липчанин 28 ноября хотел заработать на бирже и перевёл мошенникам 105 000 рублей.
29 ноября 44-летняя липчанка собиралась получить дополнительный заработок на маркетплейсе и перевела мошенникам 129 800 рублей.
В Добринке 32-летняя женщина с 26 по 28 ноября общалась с «сотрудником Центробанка» и тот уговорил её под предлогом пресечения мошеннических действий перевести на «безопасный счёт» 140 000 рублей. Это были личные сбережения женщины. Мошенникам она перевела их через банкомат.
В Ельце 64-летняя женщина с 29 по 30 ноября перевела на «безопасный счёт» через банкомат 350 000 рублей.
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