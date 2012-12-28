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сегодня, 15:02
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21-летний липчанин заплатил за несостоявшийся интим 550 тысяч рублей

А в Задонске 51-летний мужчина пытался заработать на бирже и лишился 1,4 миллиона рублей.

30 ноября в полицию обратился 21-летний липчанин, который нашёл на сайте объявление и решил заказать интим-услуги. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, неизвестному он перевёл через приложение 550 000 рублей, но оказывать интим-услуги к парню никто так и не приехал.

А в Задонске ещё 22 ноября 51-летний мужчина пытался заработать на бирже и лишился 1,4 миллиона рублей. 1 декабря он пришёл в полицию.

Ещё одного липчанина обманули 20 ноября при покупке телефона — продавец общался с ним через мессенджер. Заплатив за смартфон 137 964 рубля, покупатель товар так и не получил, и 29 ноября пришёл в полицию.

20-летний липчанин 28 ноября хотел заработать на бирже и перевёл мошенникам 105 000 рублей.

29 ноября 44-летняя липчанка собиралась получить дополнительный заработок на маркетплейсе и перевела мошенникам 129 800 рублей.

В Добринке 32-летняя женщина с 26 по 28 ноября общалась с «сотрудником Центробанка» и тот уговорил её под предлогом пресечения мошеннических действий перевести на «безопасный счёт» 140 000 рублей. Это были личные сбережения женщины. Мошенникам она перевела их через банкомат.

В Ельце 64-летняя женщина с 29 по 30 ноября перевела на «безопасный счёт» через банкомат 350 000 рублей.
мошенничество
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Комментарии (10)

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Как гость
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Сначала новые
Лиза
6 минут назад
На чужих граблях не хотят учиться, надо обязательно на свои наступить! Ну чтож, поделом!
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опер
25 минут назад
Лучше бы вздрочнул
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ОГПУ
31 минуту назад
Дебилизм процветает, деньги не возвращать.
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Молодцы
32 минуты назад
Жадность фраера сгубила.За пятьсот тысяч,можно пол липецка ......,бывает и хуже.
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Володья
45 минут назад
Где это такая вывеска "Интим" вход со двора?
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Может
31 минуту назад
На Советская-5.
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Нонка
53 минуты назад
Сколь многих глупость -двигатель прогресса....
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Липчанка
56 минут назад
Имея такие суммы, не стоните про повышение цен в магазинах.
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111
59 минут назад
Это ж как чесалось, что на интим услуги перевел 550 тыс.))))
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Гость
сегодня, 15:22
Ничего не меняется дураки и дороги))
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