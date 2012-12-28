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8 минут назад

Спасшая кошку школьница из Усмани номинирована на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь»

Девочка выходила кота, сбитого машиной.

На сайте международной премии «Мой ласковый и нужный зверь»со ссылкой на усманскую газету «Новая жизнь» опубликована история школьницы Вари Гузнаевой, которая подобрала с обочины дороги сбитого машиной, умирающего кота.

Девочка подхватила рыжего котика на руки и вместе с мальчиком из соседней школы побежала в ближайшую ветклинику.

Котик был в крайне тяжелом состоянии, уже не дышал, хрипел, у него не измерялась температура тела. Приехавшим в клинику родителям Вари ветеринары, сказали, что шансов спасти кота практически нет. Но все же начали борьбу за жизнь животного. Неделю кот пробыл в коме, и случилось чудо — он очнулся.

История завершилось для рыжего благополучно. Выздоровевшего кота Варя забрала домой, назвала Чедом и стала искать его владельцев, через соцсети. Хозяйка кота отозвалась через три недели. Рыдая в телефонную трубку она рассказала, что котик домашний, ушел погулять, и вот случилось то, что случилось.

Барсик, такое настоящее имя носит кот, вернулся к хозяйке.

Лауреаты премии этого года уже определены. У Вари и Чеда-Барсика есть все шансы стать победителем премии в будущем году. Прием документов на ее соискание завершится в январе.

Фото из личного архива семьи Гузнаевых
защита животных
спасение
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