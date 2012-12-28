Поездка несовершеннолетних на машине завершилась страшным ДТП: погибла 15-летняя девочка
Спасшая кошку школьница из Усмани номинирована на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь»
Общество
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8 минут назад
Спасшая кошку школьница из Усмани номинирована на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь»
Девочка выходила кота, сбитого машиной.
Девочка подхватила рыжего котика на руки и вместе с мальчиком из соседней школы побежала в ближайшую ветклинику.
Котик был в крайне тяжелом состоянии, уже не дышал, хрипел, у него не измерялась температура тела. Приехавшим в клинику родителям Вари ветеринары, сказали, что шансов спасти кота практически нет. Но все же начали борьбу за жизнь животного. Неделю кот пробыл в коме, и случилось чудо — он очнулся.
История завершилось для рыжего благополучно. Выздоровевшего кота Варя забрала домой, назвала Чедом и стала искать его владельцев, через соцсети. Хозяйка кота отозвалась через три недели. Рыдая в телефонную трубку она рассказала, что котик домашний, ушел погулять, и вот случилось то, что случилось.
Барсик, такое настоящее имя носит кот, вернулся к хозяйке.
Лауреаты премии этого года уже определены. У Вари и Чеда-Барсика есть все шансы стать победителем премии в будущем году. Прием документов на ее соискание завершится в январе.
Фото из личного архива семьи Гузнаевых
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