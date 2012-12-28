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1175
50 минут назад
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Задавивший четырехмесячную дочь отец был в этот момент пьян

Оставившую малышку мать в этом году лишили родительских прав на старшего сына.

Жуткая история о задавившем свою четырехмесячную дочь мужчине обрастает подробностями.

Оказалось, что 33-летний отец девочки ушел в запой 30 ноября. По его словам, поздним вечером 1 декабря он не обнаружил дома, в съемной квартире молодоженки, своей сожительницы. Будучи пьяным, он как смог покормил ребенка молочной смесью из бутылочки, положил дочь спать на диване у стены, сам лег с краю, а утром, проснувшись, нашел ее мертвой. Так как мать девочки, уходя, закрыла за собой двери на ключ, он не мог покинуть квартиру и в окно позвал прохожих на помощь.

Региональный Следком начал доследственную проверку. Уже известно, что приспавший дочь отец был ранее судим по ряду административных статей, в том числе за употребление наркотиков и за побои. Мать девочки в этом году суд лишил родительских прав на старшего сына, которого воспитывает бабушка. В юности женщина стояла на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.
смерть младенца
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
Лиза
13 минут назад
Если мать лишили родительских прав на первого ребёнка, то почему служба опеки, зная о рождении второго ребёнка, не забрала малышку из этой "семьи", чего ждали?! Ребёнка очень жалко. Таким горе-родителям дети совсем не нужны, им нужны только деньги от детских пособий, чтобы покупать спиртное. Нужно не только наказать этих родителей-алкашей, но и заставить их вернуть государству деньги, выплаченные на второго ребёнка. К сожалению, принудительная стерилизация не разрешена, а на добровольную такие мамашки-алкоголички никогда не пойдут.
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Липа
22 минуты назад
Рьяные вчерашние защитники папаши, что сегодня скажете в его оправдание?
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Гость
26 минут назад
Почему так, за что, ребенок, родившейся у таких родителей, обречен на смерть. Есть нормальные пары, у которых не получается, а тут такое......
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Гость
33 минуты назад
Вот и раскрылся весь кошмар.
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Ну
22 минуты назад
А кому от этого легче?
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русский
37 минут назад
Почему, лишив родительских прав в отношении одного ребёнка, позволяют рожать последующих. Стерилизовать и пусть дальше наслаждается, но при этом назначить содержание предыдущих брошенных, и не копейками, а хорошими деньгами. Обязательное -принудительное трудоустройство, хватит лояльности, общество разлагается и гниёт!!!!
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...
43 минуты назад
Какой кошмар. Зачем Бог даёт детей таким людям?
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zzloyzz
45 минут назад
Ювенальная юстиция приобретает практическую значимость, как бы обществу это не нравилось.
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