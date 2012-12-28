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50 минут назад
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Задавивший четырехмесячную дочь отец был в этот момент пьян
Оставившую малышку мать в этом году лишили родительских прав на старшего сына.
Оказалось, что 33-летний отец девочки ушел в запой 30 ноября. По его словам, поздним вечером 1 декабря он не обнаружил дома, в съемной квартире молодоженки, своей сожительницы. Будучи пьяным, он как смог покормил ребенка молочной смесью из бутылочки, положил дочь спать на диване у стены, сам лег с краю, а утром, проснувшись, нашел ее мертвой. Так как мать девочки, уходя, закрыла за собой двери на ключ, он не мог покинуть квартиру и в окно позвал прохожих на помощь.
Региональный Следком начал доследственную проверку. Уже известно, что приспавший дочь отец был ранее судим по ряду административных статей, в том числе за употребление наркотиков и за побои. Мать девочки в этом году суд лишил родительских прав на старшего сына, которого воспитывает бабушка. В юности женщина стояла на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.
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