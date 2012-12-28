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Общество
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сегодня, 15:33
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С начала года из окон выпали 14 детей, одного малыша приспали
Врачи областной детской больницы рассказали об ужасной статистке и обратились к родителям.
В травма-ортопедическом отделении Липецкой областной детской больницы выхаживают 3-летнюю девочку, которая 29 ноября выпала из окна на улице Неделина.. Сегодня ей провели очередную операцию.
— У ребенка множественные переломы, закрытая черепно-мозговая травма. Нужны еще несколько оперативных вмешательств. На данный момент наша задача собрать бедренную косточку, — говорит заместитель главного врача детской больницы по хирургической части Александр Пашенцев.
С начала года девочка — четырнадцатый ребенок, которого врачи больницы спасают после падения из окон. Больше половины этих детей при поступлении находились в тяжелом состоянии.
Сейчас в отделении —30 маленьких пациентов, у них — переломы конечностей, компрессионные переломы позвоночника, повреждения связочного аппарата, черепно-мозговые травмы. Почти каждую неделю в больницу привозят младенцев: дети падают с пеленальных столиков или выпадают из кроваток.
Насмотревшись на страдания маленьких пациентов, Александр Пашенцев настоятельно рекомендует родителям устанавливать на окнах ограничители или замки. А младенцев не оставлять без пригляда ни на минуту.
Травмы, полученные при падении с высоты, не проходят бесследно, несмотря на старания врачей. Хотя в больнице рассказывают о пациенте-счастливчике. Мальчик выпал с шестого этажа, но врачи не нашли у него никаких травм и благополучно выписали домой.
Второго декабря на улице Циолковского случилась трагедия, пьяный отец приспал четырехмесячную дочь. В уходящем году такой случай — единственный, а в 2023 году — подобных трагедий было четыре. Тут врачи бессильны.
Неонатологи еще в роддомах проводят профилактические беседы с молодыми мамами, рассказывают, как опасно спать вместе с ребенком.
— В фазе крепкого сна вы можете повернуться к ребенку и не услышать, даже если он заплачет, потому что мама устает, сказываются недосыпы, так же как и у папы. Кто-то привык спать в берушах, и без них не может. Некоторые дети не закричат, даже если их закроет подушка, — предупреждает и. о. заведующей отделением патологии новорожденных и недоношенных детей детской больницы Ольга Манина. — Ребенок должен спасть в отдельной кроватке с минимумом вещей. Единственное, что рекомендовано для удобства — детский кокон.
И еще из жуткой статистики: в этом году два ребенка насмерть подавились пищей.
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