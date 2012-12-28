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сегодня, 15:33
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С начала года из окон выпали 14 детей, одного малыша приспали

Врачи областной детской больницы рассказали об ужасной статистке и обратились к родителям.

Врачи областной детской больницы рассказали об ужасной статистки и обратились к родителям.

В травма-ортопедическом отделении Липецкой областной детской больницы выхаживают 3-летнюю девочку, которая 29 ноября выпала из окна на улице Неделина.. Сегодня ей провели очередную операцию.

— У ребенка множественные переломы, закрытая черепно-мозговая травма. Нужны еще несколько оперативных вмешательств. На данный момент наша задача собрать бедренную косточку, — говорит заместитель главного врача детской больницы по хирургической части Александр Пашенцев.

 С начала года девочка — четырнадцатый ребенок, которого врачи больницы спасают после падения из окон. Больше половины этих детей при поступлении находились в тяжелом состоянии.

 Сейчас в отделении —30 маленьких пациентов, у них — переломы конечностей, компрессионные переломы позвоночника, повреждения связочного аппарата, черепно-мозговые травмы. Почти каждую неделю в больницу привозят младенцев: дети падают с пеленальных столиков или выпадают из кроваток.

Насмотревшись на страдания маленьких пациентов, Александр Пашенцев настоятельно рекомендует родителям устанавливать на окнах ограничители или замки. А младенцев не оставлять без пригляда ни на минуту.

Травмы, полученные при падении с высоты, не проходят бесследно, несмотря на старания врачей. Хотя в больнице рассказывают о пациенте-счастливчике. Мальчик выпал с шестого этажа, но врачи не нашли у него никаких травм и благополучно выписали домой.

Второго декабря на улице Циолковского случилась трагедия, пьяный отец приспал четырехмесячную дочь. В уходящем году такой случай — единственный, а в 2023 году — подобных трагедий было четыре. Тут врачи бессильны.

Неонатологи еще в роддомах проводят профилактические беседы с молодыми мамами, рассказывают, как опасно спать вместе с ребенком.

— В фазе крепкого сна вы можете повернуться к ребенку и не услышать, даже если он заплачет, потому что мама устает, сказываются недосыпы, так же как и у папы. Кто-то привык спать в берушах, и без них не может. Некоторые дети не закричат, даже если их закроет подушка, — предупреждает и. о. заведующей отделением патологии новорожденных и недоношенных детей детской больницы Ольга Манина. — Ребенок должен спасть в отдельной кроватке с минимумом вещей. Единственное, что рекомендовано для удобства — детский кокон.

И еще из жуткой статистики: в этом году два ребенка насмерть подавились пищей.
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Афоня
42 минуты назад
ПРИСПАЛИ это на каком языке ?
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Да ты что!?
58 минут назад
А еще один господин наркоман сел задом и задавил дитя вы ето писали и посчитали?
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