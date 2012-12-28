Конечную остановку для ряда липецких маршруток с улицы Свиридова перенесут на новый участок улицы Белана

На новой дороге появится и большой карман для межрейсового отстоя автобусов маршрутов №№ 27, 306, 346, 330, 352.

Администрация Липецка меняет конечную остановку для автобусов маршрутов №№ 27, 306, 346, 330, 352 у микрорайона «Победа». Ее переместят на новый участок улицы Белана, который строит компания «Инфинити Групп» по заказу управления строительства мэрии. На этом участке в районе 7-й поликлиники уже сделан длинный парковочный карман для этих маршруток и скоро появится остановочный павильон.Компания «Инфинити Групп» построенную с нуля дорогу, которая свяжет юго-западные спальные микрорайоны с Воронежским шоссе, должна сдать в эксплуатацию к 15 декабря. Основные работы уже сделаны. По данным пресс-службы исполнителя работ, строителям необходимо установить еще несколько опор уличного освещения, и дорожные знаки, отсыпать черноземом места, предназначенные для озеленения, нанести на асфальт разметку.Напомним, что в мае конкурентные торги на строительство 633 метров четырехполосной дороги от кольцевой развязки улиц Белана, Меркулова и Свиридова в районе 7-й поликлиники до «Ашана» со всей сопутствующей инфраструктурой (в т.ч. ливневкой) и 417 метров дополнительной полосы торможения и разгона на Воронежском шоссе выиграло московское ООО «Рус-строй». Москвичи взялись выполнить полный цикл работ за 198,8 млн рублей, а на субподряд взяли хорошо себя зарекомендовавшую липецкую компанию «Инфинити Групп». Дорожники фактически справились с поставленной им задачей, хотя летом столкнулись с серьезными препятствиями: перекладкой сетей АО «Газпром газораспределение Липецк» (в свою очередь, газовики объясняли задержку тем, что собственник земельного участка, сеть супермакетов «Ашан», трижды отказывала им в согласовании проекта переноса магистрального газопровода). Также строителям нужно было преодолеть трения с главным застройщиком микрорайона «Победа», трестом «Липецкстрой», поставившим строительный кран в зоне прокладки газовой трубы.Эту нужную как воздух для разгрузки магистралей в спальных микрорайонах Липецка дорогу — от 7-й поликлиники мимо «Ашана» к Воронежскому шоссе — хотел построить еще в 2018 году мэр Сергей Иванов. В ценах того года она обошлась бы в 129,3 миллиона рублей.