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Общество
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45 минут назад
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Между улицей 50 лет НЛМК и руслом Воронежа обнаружена еще одна река
Еще одну реку, рукотворную, GOROD48 обнаружил во время съемок нового
выпуска «Тот самый Липецк».
Исток этого потока мы нашли у гипермаркета «Метро»: вода под огромным напором льется из двух колодцев. Так как поток не обладает запахом канализации, возможно, что вода питьевая. А судя по зеленым отложениям в лужах, течёт эта река давно.
Мы обратились за комментариями в «РВК-Липецк». Пока компания выясняет принадлежность этих колодцев.
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