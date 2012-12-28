Между улицей 50 лет НЛМК и руслом Воронежа обнаружена еще одна река

Еще одну реку, рукотворную, GOROD48 обнаружил во время съемок нового выпуска «Тот самый Липецк» .



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Сегодня съемочная группа GOROD48 работала на берегу реки Воронеж возле улицы 50 лет НЛМК и обнаружила поток, ширина которого в некоторых местах доходит до 30 метров. Перейти через него мы смогли только по собственноручно сделанному настилу.Исток этого потока мы нашли у гипермаркета «Метро»: вода под огромным напором льется из двух колодцев. Так как поток не обладает запахом канализации, возможно, что вода питьевая. А судя по зеленым отложениям в лужах, течёт эта река давно.Мы обратились за комментариями в «РВК-Липецк». Пока компания выясняет принадлежность этих колодцев.