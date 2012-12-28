Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В действиях задавившего во сне четырехмесячную дочь мужчины усмотрели признаки преступления
Происшествия
Дело о ДТП с машиной полной подростков расследует СК
Происшествия
Дело оперуполномоченного, помогавшего подбросившему 17-летней девушке наркотики знакомому, дошло до суда
Происшествия
Сегодня в Липецке: рыбный четверг и как работодатели начали отговаривать липчан от увольнения
Общество
Липецк VS Липецкий муниципальный округ: конфликт на миллион
Общество
Липецкая вечЁрка: подробности гибели малышки, стрельба на дороге и «Кайенн» против кабана
Общество
В пожаре на Соколе погибла женщина
Происшествия
Липчанин заплатит штраф за сообщение в мессенджере
Общество
38-летний житель Ссёлок получил 17 лет колонии за жестокое убийство жены в новогоднюю ночь
Происшествия
Читать все
«Опель Астра» врезался в дерево: пострадала женщина-водитель
Происшествия
Между улицей 50 лет НЛМК и руслом Воронежа обнаружена еще одна река
Общество
Двух липчанок обманули при покупке ёлок в интернете
Происшествия
39-летний мужчина погиб, выпав с балкона четвёртого этажа
Происшествия
38-летний житель Ссёлок получил 17 лет колонии за жестокое убийство жены в новогоднюю ночь
Происшествия
Старший тренер «Липецка» попытался оправдаться за 16 поражений подряд
Спорт
29-летний закладчик из Твери пытался сбыть 3,5 килограмма наркотиков
Происшествия
Елецкая семья отсудила у управляющей компании 300 000 рублей за отравление угарным газом
Происшествия
Как справиться с зимней хандрой?
Общество
На стадионе «Металлург» приступили к укладке искусственного поля
Спорт
Читать все
Общество
674
45 минут назад
8

Между улицей 50 лет НЛМК и руслом Воронежа обнаружена еще одна река

Еще одну реку, рукотворную, GOROD48 обнаружил во время съемок нового выпуска «Тот самый Липецк».

Сегодня съемочная группа GOROD48 работала на берегу реки Воронеж возле улицы 50 лет НЛМК и обнаружила поток, ширина которого в некоторых местах доходит до 30 метров. Перейти через него мы смогли только по собственноручно сделанному настилу.

Исток этого потока мы нашли у гипермаркета «Метро»: вода под огромным напором льется из двух колодцев. Так как поток не обладает запахом канализации, возможно, что вода питьевая. А судя по зеленым отложениям в лужах, течёт эта река давно.

Мы обратились за комментариями в «РВК-Липецк». Пока компания выясняет принадлежность этих колодцев.

утечка
ЖКХ
0
0
3
2
4

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
3 минуты назад
Да ну, не может быть - нашли…, думаю, отчитаются, что это из под земли бьет, а не из трубы. А почему на территории, скажут это для безопасности граждан и гостей региона.
Ответить
За все
4 минуты назад
Заплатят горожане Квадре либо водоканалу
Ответить
я
5 минут назад
Эта река даже на яндекс карте имеется. Смотреть участок ул. 50 лет нлмк, dolce vita и манежная. Левее метро.
Ответить
ЮВП
16 минут назад
Про неё все знают, только мэр не в курсе. Он контролирует воздушное пространство города и области. Кстати, в том месте уже борщевик появился, борьба с которым является обязанностью городской администрации.
Ответить
Интересно
19 минут назад
Если целые реки питьевой воды текут просто так, по городу, то как долго будет хватать воды в домах и квартирах ?
Ответить
Белла
23 минуты назад
Вопрос в РВК: за чей счёт оплачиваются потери питьевой воды. Потери колоссальные, круглогодично текут рукотворные реки по всему городу. Боюсь, что все это включено в тариф для населения.Требую публичного официального ответа на сайте Город48.
Ответить
Не зря
25 минут назад
60лет СССР тоже река прада не такая широкая.
Ответить
Житель
32 минуты назад
Это третья река в Липецке, рукотворная. Первая на улице 3 сентября. Вторая на улице Космонавтов. И вот третья. Главное, РВК все искусственные реки знает, но ничего и не пытается делать. А скоро морозы... Держитесь, водители...
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru