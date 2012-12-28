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Общество
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49 минут назад
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Бюджет Липецка получил полмиллиарда от продажи завода «Прогресс»
Их есть куда потратить: на тепло и горячую воду жителям Сокола и Сырского Рудника, муниципальные выплаты контрактникам, уборку города...
Эти деньги пришли как нельзя кстати, поскольку в бюджете-2025 есть обязательные статьи расходов, на которые не было достаточных средств. Так, на МУП «Липецктеплосеть», обеспечивающей теплом и горячей водой жителей Сырского Рудника и Сокола, не хватает 290 миллионов. На 500-тысячные муниципальные выплаты участникам СВО заложены по 80 млн рублей ежемесячно, но денег на это еще на прошлой неделе было заложено только на январь. Также мэрии не хватает средств на ряд других расходов, в частности, на уборку Липецка, о чем заявила председатель муниципальной Счетной палаты Марина Зиборова. Так что эти полмиллиарда от продажи завода «Прогресс» пришлись, по словам Татьяны Григоровой, как нельзя кстати, стали новогодним подарком городу.
Сделка по приобретению мажоритарной доли АО «Прогресс» — производителя детского питания, по данным «РБК», могла обойтись в сумму более 75 миллиардов рублей. Бенефициарами «Прогресса» на конец 2023 года, согласно бухгалтерской отчетности компании, были Ольга Белявцева, а также Светлана и Нина Борцовы.
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