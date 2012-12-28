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Общество
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10 минут назад
Тротуары горбатого моста перекрыли раскопками
С одной стороны моста тротуар забросал землей горводоканал, с другой его разрыли энергетики.
— «Ты не пройдешь!» — как бы обращается к прохожим революционер с памятника борцам за советскую власть
Оказалось, что грунт на пешеходный переход насыпала компания «РВК-Липецк» (восстановить благоустройство она должна до 30 декабря), а покрытие тротуара с другой стороны разобрали энергетики, которые выносят из-под моста электросети. Что мешало компаниям заниматься этими работами во время реконструкции моста, неизвестно: в мэрии на этот вопрос GOROD48 не ответа не дали.
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