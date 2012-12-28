Тротуары горбатого моста перекрыли раскопками

С одной стороны моста тротуар забросал землей горводоканал, с другой его разрыли энергетики.

Не успели липчане порадоваться завершению ремонта горбатого моста, как тут же пришлось огорчится: нормально пользоваться им могут только водители. Пешеходы же упираются в кучу земли и глины, которой засыпан тротуар с одной стороны моста, с другой — вынуждены обходить другую огороженную раскопку.— «Ты не пройдешь!» — как бы обращается к прохожим революционер с памятника борцам за советскую властьОказалось, что грунт на пешеходный переход насыпала компания «РВК-Липецк» (восстановить благоустройство она должна до 30 декабря), а покрытие тротуара с другой стороны разобрали энергетики, которые выносят из-под моста электросети. Что мешало компаниям заниматься этими работами во время реконструкции моста, неизвестно: в мэрии на этот вопрос GOROD48 не ответа не дали.