Поездка несовершеннолетних на машине завершилась страшным ДТП: погибла 15-летняя девочка

Подросток на автомобиле врезался в столб

Как сообщили в Госавтоинспекции Липецкой области, 30 ноября в 19.45 на автомобильной дороге регионального значения «Тюшевка - Кузьминские Отвержки» Липецкого района 16-летний водитель автомобиля «Шкода Октавиа» не справился с управлением, наехал на обочину и допустил опрокидывание автомобиля с последующим наездом на опору ЛЭП.

В результате ДТП водитель и двое его пассажиров 16-летний юноша и 14-летняя девушка получили травмы и госпитализированы в медицинское учреждение, ещё один пассажир этого автомобиля - 15 - летняя девушка скончалась на месте происшествия.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Все обстоятельства происшествия будут установлены в результате расследования.