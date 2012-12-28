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1279
48 минут назад
5

Поездка несовершеннолетних на машине завершилась страшным ДТП: погибла 15-летняя девочка

Подросток на автомобиле врезался в столб

Как сообщили в Госавтоинспекции Липецкой области, 30 ноября в 19.45 на автомобильной дороге регионального значения «Тюшевка - Кузьминские Отвержки» Липецкого района 16-летний водитель автомобиля «Шкода Октавиа» не справился с управлением, наехал на обочину и допустил опрокидывание автомобиля с последующим наездом на опору ЛЭП.

В результате ДТП водитель и двое его пассажиров 16-летний юноша и 14-летняя девушка получили травмы и госпитализированы в медицинское учреждение, ещё один пассажир этого автомобиля - 15 - летняя девушка скончалась на месте происшествия.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Все обстоятельства происшествия будут установлены в результате расследования.


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Комментарии (5)

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Сначала новые
Прюлестно!
5 минут назад
Пусть дальше катаються и разиножаються!
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Ну и ладно
17 минут назад
В следующий раз других прокатит!
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...
24 минуты назад
кто дал ему машину в 16лет? Ключи нужно убирать подальше.
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Внушаемый
31 минуту назад
Дорога от К.Отвержек до С.Выселок не для скоростных поездок,тем более в ночное время. Памятники вдоль дороги тому подтверждение!
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Теперь
39 минут назад
Может родители подумают,как своих чад восспитывать.Земля пухом.
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