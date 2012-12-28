Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Еще одно жуткое ДТП под Липецком: одна машина сгорела
Происшествия
В Измалковском районе двое погибли в ДТП
Происшествия
Четырехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа на улице Неделина
Происшествия
Следствие изучает историю поиска погибшего на улице Гагарина подростка
Общество
Под Липецком уничтожат обломки БПЛА
Происшествия
Зима пришла, клубника зацветала
Общество
Сегодня в Липецке: «Покусал начальника» — липчан могут уволить за разгульные корпоративы
Общество
Один подросток в реанимации, его друг и подруга — в нейрохирургии
Происшествия
Подробности жуткого ДТП под Липецком: погиб 50-летний водитель «Хёндая»
Происшествия
«И со мною и Солнце и зной…» — египтянин в России совершил заплыв в реке Воронеж 1 декабря
Общество
Читать все
21-летний липчанин заплатил за несостоявшийся интим 550 тысяч рублей
Происшествия
Жительница Косырёвки взыскала с сельсовета 213 тысяч рублей: мимо её дома ездят большегрузы
Общество
Конечную остановку для ряда липецких маршруток с улицы Свиридова перенесут на новый участок улицы Белана
Общество
Подробности жуткого ДТП под Липецком: погиб 50-летний водитель «Хёндая»
Происшествия
Под Липецком уничтожат обломки БПЛА
Происшествия
За выходные в ДТП погибли четыре человека
Происшествия
На трассе «Липецк – Данков» «Лада» врезался в разворачивающуюся «Хендай»
Происшествия
Майора ГАИ обвинили в распространении порнографии
Общество
Фонд «Милосердие» открывает предновогодний благотворительный марафон
Общество
Спасенная из пожара липчанка отравилась угарным газом
Происшествия
Читать все
Общество
430
25 минут назад
1

Майора ГАИ обвинили в распространении порнографии

Если вина сотрудника полиции будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Удивительное уголовное дело возбудил региональный Следком: за оборот порнографических материалов в отношении офицера полиции.

По данным следствия, майор ГАИ, начальник РЭО одного из горрайотделов полиции, в течение трех лет пересылал со своего мобильного телефона своей подчиненной, инспектору этого же регистрационно-экзаменационного отдела, фото и видеоматериалы порнографического содержания. А потом будто бы с его подачи женщина потеряла работу. Обидевшись, та обратилась в Следком с рассказом о действиях своего бывшего начальника.

Кстати, несколько лет тому назад полицейский развелся. И после этого стал, по данным следствия, распространителем порнографии.

По статье 242-й офицеру полиции в случае доказанности его вины в суде грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
порнография
0
1
0
3
5

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
й
7 минут назад
Всё по классике
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru