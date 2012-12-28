Майора ГАИ обвинили в распространении порнографии

Если вина сотрудника полиции будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Удивительное уголовное дело возбудил региональный Следком: за оборот порнографических материалов в отношении офицера полиции.По данным следствия, майор ГАИ, начальник РЭО одного из горрайотделов полиции, в течение трех лет пересылал со своего мобильного телефона своей подчиненной, инспектору этого же регистрационно-экзаменационного отдела, фото и видеоматериалы порнографического содержания. А потом будто бы с его подачи женщина потеряла работу. Обидевшись, та обратилась в Следком с рассказом о действиях своего бывшего начальника.Кстати, несколько лет тому назад полицейский развелся. И после этого стал, по данным следствия, распространителем порнографии.По статье 242-й офицеру полиции в случае доказанности его вины в суде грозит лишение свободы на срок до 5 лет.