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сегодня, 18:09
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Мэрия Липецка борется с незаконными постройками

Департамент градостроительства и архитектуры обратился в суд с исками об их сносе.

А вы знали, что летние веранды при кафе и ресторанах (в документах они называются сезонными кафе) могут работать с 1 апреля по 1 ноября? И, вследствие этого, не могут быть капитальными сооружениями? Почему так? Потому, что с весны до осени владельцы предприятий общепита не платят за летние веранды никакой арендной платы. И если сезонные кафе продолжают работать после 5 ноября, дня к которому должны быть разобраны, то это незаконно. Но закон зачастую нарушают.

Взять, к примеру, паб «Лофт» (недавно «Трибуна») и кафе «Парк». К ним пристроены летние веранды, которые работали круглый год. Теперь городской департамент градостроительства и архитектуры обратился с исками в суд об их сносе.

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— У администрации Липецка есть полномочия по сносу незаконных построек, как временных, так и капитальных, нестационарных торговых объектов, гаражей. Все, что незаконно, что возведено без разрешительной документации, мы убираем. Дошла очередь и до сезонных кафе при капитальных объектах общественного питания. Нам известно о нескольких из них — у кафе «Парк» напротив Дворца спорта «Спартак», пиццерии на улице Первомайской, паба «Лофт». Мы обратились в арбитражный суд с исками о демонтаже таких сооружений, — сообщила GOROD48 вице-мэр Липецка Светлана Сурмий.

По мнению вице-мэра, рестораторы в таком случае злоупотребляют правом, получают прибыль с работающих круглогодично сезонных кафе при своих заведения. «Эти конструкции незаконны, они стоят на землях муниципалитета. Это приносит ущерб интересам города, портит внешний облик общественных пространств. Это — наша позиция, которую мы будем отстаивать в судах».

В судах рассматривается пять исков мэрии к бизнесу о понуждении к демонтажу летних веранд, еще по пяти таким искам решения уже вынесены. В судах, кстати, выяснится, имеют ли веранды признаки капитальности, то есть фундаменты, инженерные коммуникации. Если суд встанет на сторону истца, то все такие сооружения нужно будет снести. Если ответчики будут игнорировать и вступившие в силу правовые акты, то летние веранды мэрия снесет сама с последующим возложением расходов на бизнес.

У собственника паба «Лофт» Александра Кардаша мы попытались узнать, что он собирается сделать с разрушенным в ходе реконструкции горбатого моста входом в заведение? В ответ услышали, что вопрос благоустройства находится целиком в компетенции департамента градостроительства и архитектуры мэрии. Однако ранее вице-мэр Светлана Сурмий говорила о том, что собственник тогда еще «Трибуны» пристроил вход в заведение в нарушение закона, буквально соединив его с конструкциями горбатого моста.

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— Вход в паб нужно переделать. Собственник обещал устранить нарушения во входной группе во время реконструкции моста, но до сих пор этого не сделал, — сказала Светлана Сурмий.
благоустройство
самострой
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Комментарии (5)

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Сначала новые
А шо
26 минут назад
Слабо обложить их хорошим налогом?
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Злой дед
38 минут назад
Эти зияющие дыры на лице города давно пора закрыть
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Макс
45 минут назад
Давно пора закрыть эти рыгаловки например в требуне без конца людей убивают и драки.
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Ха ха ха
47 минут назад
В Липецке итак нормальных мест мало для отдыха! И эти сносят! Оно вам сильно мешает?
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Александр
8 минут назад
А когда эти забегаловки стали нормальными местами для отдыха?
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