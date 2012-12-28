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Общество
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сегодня, 18:09
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Мэрия Липецка борется с незаконными постройками
Департамент градостроительства и архитектуры обратился в суд с исками об их сносе.
Взять, к примеру, паб «Лофт» (недавно «Трибуна») и кафе «Парк». К ним пристроены летние веранды, которые работали круглый год. Теперь городской департамент градостроительства и архитектуры обратился с исками в суд об их сносе.
— У администрации Липецка есть полномочия по сносу незаконных построек, как временных, так и капитальных, нестационарных торговых объектов, гаражей. Все, что незаконно, что возведено без разрешительной документации, мы убираем. Дошла очередь и до сезонных кафе при капитальных объектах общественного питания. Нам известно о нескольких из них — у кафе «Парк» напротив Дворца спорта «Спартак», пиццерии на улице Первомайской, паба «Лофт». Мы обратились в арбитражный суд с исками о демонтаже таких сооружений, — сообщила GOROD48 вице-мэр Липецка Светлана Сурмий.
По мнению вице-мэра, рестораторы в таком случае злоупотребляют правом, получают прибыль с работающих круглогодично сезонных кафе при своих заведения. «Эти конструкции незаконны, они стоят на землях муниципалитета. Это приносит ущерб интересам города, портит внешний облик общественных пространств. Это — наша позиция, которую мы будем отстаивать в судах».
В судах рассматривается пять исков мэрии к бизнесу о понуждении к демонтажу летних веранд, еще по пяти таким искам решения уже вынесены. В судах, кстати, выяснится, имеют ли веранды признаки капитальности, то есть фундаменты, инженерные коммуникации. Если суд встанет на сторону истца, то все такие сооружения нужно будет снести. Если ответчики будут игнорировать и вступившие в силу правовые акты, то летние веранды мэрия снесет сама с последующим возложением расходов на бизнес.
У собственника паба «Лофт» Александра Кардаша мы попытались узнать, что он собирается сделать с разрушенным в ходе реконструкции горбатого моста входом в заведение? В ответ услышали, что вопрос благоустройства находится целиком в компетенции департамента градостроительства и архитектуры мэрии. Однако ранее вице-мэр Светлана Сурмий говорила о том, что собственник тогда еще «Трибуны» пристроил вход в заведение в нарушение закона, буквально соединив его с конструкциями горбатого моста.
— Вход в паб нужно переделать. Собственник обещал устранить нарушения во входной группе во время реконструкции моста, но до сих пор этого не сделал, — сказала Светлана Сурмий.
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