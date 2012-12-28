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сегодня, 08:54
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Один подросток в реанимации, его друг и подруга — в нейрохирургии

Врачи детской областной больницы спасают жизнь несовершеннолетних водителя и пассажиров страшной аварии под Липецком.

Как сообщал GOROD48, вечером 30 ноября на дороге Тюшевка — Кузьминский Отвержки слетел с дороги, опрокинулся и врезался в столб автомобиль «Шкода», которым управлял 16-летний подросток. В аварии погибла 15-летняя девочка .

16-летний водитель и два других его пассажира — 16-летний и 15-летняя подростки — доставлены в детскую областную больницу. Один из подростков в тяжелом состоянии находится в реанимации, два других — в нейрохирургическом отделении стационара. Врачи делают все для их спасения, сказали GOROD48 в больнице.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Следствие отрабатывает две версии того, как подросток оказался за рулем — по одной из них 16-летнему студенту колледжа, ключи от машины дал отец, по второй — он взял их без спроса.
Авария
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Думал
59 минут назад
У нас в Ссёлках,а тут оказывается ,везде этих летунов хватает.У нас много малолеток ездят без прав,отцы и матери разрешают,блатные.Всем выздоровления.
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Ха
21 минуту назад
Главное пешеходов не зацепил остальное каждому своё.
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