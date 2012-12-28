Поездка несовершеннолетних на машине завершилась страшным ДТП: погибла 15-летняя девочка
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Происшествия
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сегодня, 08:54
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Один подросток в реанимации, его друг и подруга — в нейрохирургии
Врачи детской областной больницы спасают жизнь несовершеннолетних водителя и пассажиров страшной аварии под Липецком.
16-летний водитель и два других его пассажира — 16-летний и 15-летняя подростки — доставлены в детскую областную больницу. Один из подростков в тяжелом состоянии находится в реанимации, два других — в нейрохирургическом отделении стационара. Врачи делают все для их спасения, сказали GOROD48 в больнице.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Следствие отрабатывает две версии того, как подросток оказался за рулем — по одной из них 16-летнему студенту колледжа, ключи от машины дал отец, по второй — он взял их без спроса.
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