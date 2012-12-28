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сегодня, 20:27
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Дело о ДТП с машиной полной подростков расследует СК
Грязинским МСО СУ СК России по Липецкой области принял к производству уголовное дело об аварии, в которой погибла 15-летняя девочка и получили травмы еще трое подростков.
По данным следствия, вечером 30 ноября подросток, не имеющий прав, с разрешения отца взял его автомобиль, чтобы отвезти знакомую домой. В селе Кузьминские Отвержки он не справился с управлением, автомобиль опрокинулся и врезался в опору ЛЭП. В аварии погибла 15-летняя пассажирка машины, а водитель и еще двое пассажиров получили многочисленные травмы.
«Следователем регионального СК России проводятся следственные действия и судебные экспертизы с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также степени тяжести причиненного здоровью потерпевших вреда. Также в ходе расследования уголовного дела правовая оценка будет дана действиям собственника автомобиля, передавшему управление транспортным средством лицу, заведомо не имеющему на это права», — сообщает пресс-служба СКР по Липецкой области.
Санкция вменяемой подростку статьи УК предусматривает до 12 лет лишения свободы.
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