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сегодня, 20:27
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Дело о ДТП с машиной полной подростков расследует СК

Грязинским МСО СУ СК России по Липецкой области принял к производству уголовное дело об аварии, в которой погибла 15-летняя девочка и получили травмы еще трое подростков

Дело возбуждено по п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения лицом, не имеющим права управления транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего и причинение тяжкого вред здоровью человека»). В совершении особо тяжкого преступления подозревается водитель автомобиля — 16-летний подросток.

По данным следствия, вечером 30 ноября подросток, не имеющий прав, с разрешения отца взял его автомобиль, чтобы отвезти знакомую домой. В селе Кузьминские Отвержки он не справился с управлением, автомобиль опрокинулся и врезался в опору ЛЭП. В аварии погибла 15-летняя пассажирка машины, а водитель и еще двое пассажиров получили многочисленные травмы

«Следователем регионального СК России проводятся следственные действия и судебные экспертизы с целью установления всех обстоятельств произошедшего, а также степени тяжести причиненного здоровью потерпевших вреда.  Также в ходе расследования уголовного дела правовая оценка будет дана действиям собственника автомобиля, передавшему управление транспортным средством лицу, заведомо не имеющему на это права», — сообщает пресс-служба СКР по Липецкой области.

Санкция вменяемой подростку статьи УК предусматривает до 12 лет лишения свободы.

авария
ДТП
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Алкан
14 минут назад
Смотрю там самбуфер стоит и цел остался,заберу за бутылку если что!!!
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Бензинка
16 минут назад
Да печально за них
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Крюк
19 минут назад
Ключи сточили у отца включили песню едим на дискотеку со сваею фанатекай
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Щаголъ
19 минут назад
Несовершеннолетнему максимум 5-6 лет дадут,на малолетке ближе к 18 годам уже напишет на удо и пойдет домой грехи замаливать,отцу максимум грозит лишение прав и штраф...
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Кеша
20 минут назад
Они видать не подумали о жизни
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111
39 минут назад
Я смотрю там вся семейка озорная - и папа и сынок
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Лиза
сегодня, 20:52
Мальчишка сел за руль с разрешения отца?! Пусть тогда вдвоём с сыном отвечают за последствия!
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Профессионал
сегодня, 20:49
Правила написаны на крови!
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