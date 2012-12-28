Четырехлетняя девочка выпала из окна четвертого этажа на улице Неделина

По словам мамы, ребенок придвинул к подоконнику стул, открыл окно и шагнул на улицу.

В реанимации областной детской больницы врачи борются за жизнь четырехлетней девочки, выпавшей из окна четвертого этажа в Липецке в ночь на минувшую пятницу.Ребенок находится в коме в реанимации. У малышки — весь набор травм, которые можно получить при падении с высоты: сотрясение мозга, переломы, ушибы. Врачи провели несколько операций, спасая жизнь девочки, и сегодня утром увидели первые признаки положительной динамики в состоянии ее здоровья.По словам матери девочки, когда она зашла в ее комнату ночью, то увидела приставленный к подоконнику стул и открытое окно. Выглянув на улицу, женщина увидела под домом своего ребенка.