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сегодня, 11:30
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В бюджете-2025 не хватает средств на чистоту и порядок в Липецке

Но в нем предусмотрено финансирование новой программы — капитальных ремонтов детских садов.

Постоянная комиссия Липецкого горсовета по бюджету и муниципальной собственности обсудила основные параметры бюджета-2025.

Председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова не скрывала радости: в городскую казну из федеральной поступили 1,7 млрд рублей. Это тут же изменило параметры бюджета-2025: по доходам он вырос до 20,3 млрд рублей, по расходам — до 20,8 миллиардов (дефицит бюджета прогнозируется в размере 530,6 млн рублей — на 338 миллионов больше, чем в этом году).

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Дополнительные средства планируется направить, в том числе, на финансирование новой программы — капитального ремонта детских садов. На нее запланировано 60,4 млн рублей. Среди других расходов — 713,9 млн рублей, которые мэрия как концедент передаст концессионеру, компании «Мовиста», на модернизацию трамвайных путей, 355 миллионов — на капремонт школ, 200 миллионов — на бесплатное горячее питание учеников начальных классов, 138,1 миллиона — на благоустройство общественных пространств.

Как обычно, больше всего расходов, 70,3%, в следующем году придется на социально-культурную сферу — 13,5 млрд рублей. На транспорт и дорожное хозяйство направят 2,4 миллиарда, на ЖКХ и благоустройство — 1,2 миллиарда рублей. Так как правительство РФ переверстало национальные проекты, Липецк в следующем году будет участвовать в двух из них: «Инфраструктура для жизни» и «Молодежь и дети». На из реализацию муниципальный бюджет получил 1,2 млрд рублей. Они пойдут на ремонт дорог и на продолжение капремонтов школ: 4-й, 5-й, 6-й, 51-й и 70-й.

Так называемый «бюджет развития» составит 82,8 млн рублей — почти на миллиард рублей меньше, чем в этом году из-за приказавшей долго жить федеральной программы «Стимул», по которой строили новые коммунальные сети и инфраструктуру в районе Тракторного и микрорайоне «Взлетный». В следующем году у 47-й школы на улице Космонавтов построят «умную» спортплощадку за 73,1 млн рублей, переложат заново мост на улице Октябрьской за 70 миллионов, заменят электросети в садоводстве «Дачный-5», реконструируют сети теплоснабжения для детской областной больницы и регионального перинатального центра, построят новую блочно-модульную котельную на улице Механизаторов… На ремонт и содержание городских дорог потратят 1,5 млрд рублей, на благоустройство 29 общественных пространств — 68 млн рублей, на обновление 27 дворов по программе «Мой двор» — 125,8 миллиона…

Отвечая на вопросы депутатов, Татьяна Григорова сообщила, что мэрия, как и прежде, ориентирована на сохранение среднего уровня муниципального долга и сокращение расходов на его обслуживание муниципального долга. В 2025 году сумма такого долга вырастет до 2,5 млрд рублей. На его обслуживание потратят 65,3 миллиона. Но городская администрация будет продолжать практику заимствований. Департамент финансов уже заявил, что будет искать где занять 150 млн рублей под возврат по формуле: «Ключевая ставка Центробанка плюс 1%». И это — еще хорошие условия, несравнимые с условиями кредитования коммерческими банками.

Однако в своем резюме на проект бюджета-2025 председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова нарисовала пессимистичный сценарий возможного развития ситуации, когда городской администрации при неблагоприятном стечении обстоятельств нужно будет занять более 2,5 млрд рублей, а отдать на погашение действующих долговых обязательств 2,2 миллиарда. «В структуре муниципального долга вырастет доля кредитов банков, что на фоне роста ключевой ставки Центрального Банка РФ увеличит расходы на обслуживание долговых обязательств», — написала главный аудитор мэрии.

Впрочем, в целом о бюджете следующего года Марина Зиборова высказалась положительно. Отметив, что гарантированные статьи расходов в нем обеспечены, председатель Счетной палаты попросила мэрию не забывать про необходимость финансирования нужд города.

Такие расходы выросли по сравнению с затратами этого года: на финансирование муниципального задания по уборке Липецка на 41,2%, на ремонт дорог — на 38,2%, на содержание ливневой канализации — на 9,7%, на снос сухих и аварийных деревьев — на 29,1%. Однако Марина Зиборова отметила, что при потребности муниципалитета в 3,9 млрд рублей на ремонт и содержание дорог со всей их инфраструктурой в бюджете-2025 выделены 1,5 миллиарда. На уборку города по муниципальному заданию требуются 905 млн рублей, но пока выделены 436 миллионов. На содержание остановочных павильонов нужны 10,1 млн рублей, а есть лишь 2,7 миллиона, на обслуживание сети ливневой канализации необходимо 29,3 млн рублей, но МБУ «Управление благоустройства Липецка» доведены лишь 12,4 миллиона. Хуже всего обстоят дела с финансированием озеленения города: при потребности в полмиллиарда рублей на него выделено пока что 150 миллионов.
бюджет
Липецкий горсовет
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Комментарии (12)

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Как гость
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Сначала новые
Ромео
22 минуты назад
Пересадить чиновников на общественный транспорт, служебный автопром с молотка, заложенные деньги ГСМ вернуть в бюджет, город маленький можно и пешкарусом до работы...
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Вячеслав Артур
13 минут назад
Да конечно пешком они пойдут ага, обленились в край
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Липчанин
24 минуты назад
Вы у РВК Липецк займите! Они за год столько миллиардов освоили из Липецкого бюджета!
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Липчанка
32 минуты назад
Город неухоженный. Утонул в грязи, мусоре. Из когда -то самого зелёного города превратился в пустыню. А на чистоту и озеленение выделены копейки.. Может урезать зарплату чиновников и направить сэкономленные средства на чистоту, если не могут распределять средства? Они дома тоже убирают раз в год?
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Елена
32 минуты назад
Да дайте вы уже пинка своему концессионеру! Пусть хоть кольцо на 9 микрорайоне сделает и запустит в эксплуатацию.
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Гдэ
42 минуты назад
Гдэ дэнги?
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Акаш со стажем
27 минут назад
уже пропили!
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Моня
44 минуты назад
за то на трамвай для перевозки воздуха 14 млрд нашли и успешно применили...
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Гость
47 минут назад
Даже в соседней области с более большим населением не раздут так чтат чиновников, да и ещё со служебный автопромом где у каждого чиновника по 2 а то и более машины. Могли бы просто обходится своими финансами на это. Но глава области этого не видит и не касается.
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...
51 минуту назад
А на аттракционы то хватает...
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Анекдот из СССР
сегодня, 11:38
Папа, папа, в магазине водка подорожала. Ты теперь будешь меньше пить? Нет, дети. Вы теперь будете меньше кушать.
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Так вот
сегодня, 11:34
Вы договоритесь с ценными специалистами мож они бесплатно поработают?
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