Марат Корчемный: «Я подумал – взорвали петарду, потом в гримёрку начали врываться перепуганные люди»
Крупная авария под Ельцом: машины в клочья, пятеро пострадавших, среди них – двухлетний ребёнок
Крупная авария под Ельцом: машины в клочья, пятеро пострадавших, среди них – двухлетний ребёнок
Неделя 48
359
сегодня, 08:00
Итоги недели
Уже вечером в пятницу после событий в столичном киноконцертном комплексе, глава Липецка сообщила в своем Telegram-канале, что не будет всех назначенных на выходные спортивные и культурные мероприятий. Губернатор Игорь Артамонов отменил все запланированные на выходные массовки, а также все очные занятия в средних учебных заведениях региона. Также о переходе на дистант заявили и несколько вузов.
Как так случилось, что группа нелюдей с автоматами прошла в «Крокус Сити Холл», пока неизвестно. Но о том, что было внутри здания перед концертом группы «Пикник», GOROD48 в нескольких словах рассказал ее липецкий бас-гитарист Марат Корчемный: «Я подумал – взорвали петарду, потом в гримёрку начали врываться перепуганные люди». Также «В «Крокус Сити Холле» находилась липецкая команда танцоров», которая участвовала в чемпионате и первенстве России в подмосковном Красногорске. Спортсмены и тренеры уже вернулись домой
Велика Россия, а строить негде!
В эту среду утром потоки воды побежали по улице Меркулова и проспекту 60 лет СССР. Оказалось, «На улице Меркулова порвало 400-миллиметровый водопровод». Компания «РВК-Липецк» сообщила, что по этой причине в районе Октябрьского рынка под отключение попали 40 домов. Судя по комментариям наших читателей — куда больше.
Аварийные бригады водоканала в тот же день восстановили водопровод и возобновили подачу воды горожанам. Но повезло не всем: вода из лопнувшей трубы залила подвалы и первый этаж нескольких торговых объектов, в том числе магазин «Липка».
А на Манеже провалился тротуар. Буквально в нескольких шагах от того места, где летом прошлого года образовалась дыра на велодорожке. В этот раз по версии департамента градостроительства и архитектуры мэрии, тротуарная плитка провалилась из-за того, что ливневую канализацию и местную канализационно-насосную станцию забило песком, который щедро рассыпали зимой по дорогам. Вода стала выходить наружу, вспучила плитку, а когда ушла, в покрытии образовался провал.
Примечательно, что улицу 50 лет НЛМК реконструировали в 2021-2022 годах. Работы обошлись бюджету то ли в 500, то ли в 600 миллионов рублей: неточность данных связана с большим объемом допработ из-за просчетов — этой вечной болезни липецких проектировщиков. И да, вы будет смеяться, но ни ливневку, ни две КНС заказчик, МКУ «Управление строительства Липецка», до сих пор не передал на баланс управления главного смотрителя мэрии Липецка.
Мы не зря ввернули этот пассаж — по версии департамента градостроительства и архитектуры. Ведь ни один сколь-нибудь значимый курируемый этим ведомством проект не обходится без просчетов. Взять, к примеру, новую дорогу между микрорайонами «Звездным» и «Взлетным». Оказалось, она узкая! На ней не могут развернуться автобусы. В итоге жители новостроек на Опытной не могут доехать прямыми рейсами в Левобережный район Липецка, ведь на этой самой дороге не было предусмотрено разворотное кольцо!
На этой неделе «В Липецком горсовете разбирались с ценой проектирования нового Октябрьского моста». Депутаты долго считали, во сколько бюджету обойдется проект: то ли в 17 миллионов, то ли в 28, то ли в их сумму? А все потому, что зам председателя департамента градостроительства и архитектуры Виктория Мочалова не смогла дать депутатам объяснения.
— Да им горшки в детском саду мыть и то доверить нельзя! — воскликнул Злой.
А вот и долгожданная новость: «Начинается работа над проектом строительства моста с Боевого проезда на улицу Гагарина». Об этом депутатам горсовета сообщил начальник управления строительства и архитектуры правительства области Антон Болгов. Первый шаг — межевание земель, выделение транспортного коридора для нового путепровода. Также очевидна необходимость расширения Боевого проезда с двух до четырех полос.
Новый мост — насущная потребность. В районе Опытной — строительный бум, в нем возводят сразу несколько жилых массивов. В мэрии предполагают, что за несколько лет тут построят до 1,2 млн кв.м жилья, и на Опытной будут жить до 42 тысяч человек. Ровно столько, сколько в Грязях! Но выездов из этого района в Липецк только три: через улицы Опытную и Сергея Казьмина — на Лебедянское шоссе, и через извилистую и узкую дорогу через частный сектор — на улицу Балмочных. То есть все эти 42 тысячи человек без новой транспортной развязки окажутся запертыми в каменном мешке.
Не люблю субботник:
тщетные труды,
ни тебе зарплаты,
ни тебе еды
21 марта «В Липецке прошел первый в этом году «чистый четверг». В мэрии определили пять шагов к чистоте: сбор крупного мусора, уборка мелкого и листвы, покраска и починка малых архитектурных форм, помывка фасадов домов, окон и остановок, дальнейшее поддержание порядка. На общегородской субботник вышли около тысячи липчан. Эту акцию многие читатели GOROD48 приняли в штыки:
— В рабочее время чиновники на свежем воздухе дворниками работают?! Хорошая инициатива!
— А почему я должен убирать чей-то мусор? Каждый год гоняют нас на Набережную убирать, каждый раз как будто никто и не убирал там! Я больше не хочу убирать чей-то срач! Я лично не мусорю! Мэрия, наймите людей за деньги, пусть убирают город! Каждый должен заниматься своим делом!
— Вчера проходил мимо одного пивного заведения на Доватора. Ужас! Газон завалин окурками, бутылками и другим мусором. Алканы выходят на перекур и мусорят. Всем хорошо: алканы довольны, хозяин прибыль получил, мэрия — чистоту бесплатно от народа.
— Предлагаю каждый четверг выходить владельцам собак убирать город. Глядишь и собачьих кучек на улице будет меньше. А то ступить негде! Или еще вариант. Ввести налог на содержание собак и средства от этого налога направить на уборку города.
А еще мы увидели безобразные шрамы, оставленные зимой аварийными бригадами энергетиков, латавших ветхую коммунальную инфраструктуру. «В «зимнем варианте» Липецк получил 373 раскопки», то есть просто засыпанные щебнем места проведения земляных работ. В УГС Липецка заявляют, что во всех таких местах благоустройство в полном объеме должны быть восстановлено к 1 мая.
«До конца гарантийного срока в Липецке не дожили 16 отремонтированных в 2020-2023 годах дорог». И это только магистральных. Сколько дорог не пережили зимы в частном секторе, в управлении главного смотрителя еще не посчитали. Претензии от мэрии получили тамбовская «АРКС7», воронежский «Дорожник», липецкие «Строймастер», «РусБизнес», «Инфинити Групп». Все дороги имеют 4-летнюю гарантию на качество покрытия. К 15 мая подрядчики за свой счет обязаны отремонтировать их картами.
Читатели GOROD48 позубоскалили на этот счет:
— А они изначально не могли дожить! В этих дорогах отсутствует битум, одна сплошная щебенка!
— Во всём виноваты голуби. Это они склевали за зиму весь асфальт.
— Дороги отличные. Чтоб враг не проехал.
Много нареканий к качеству асфальта и к МБУ «Управление благоустройства Липецка». Но там не загоняются. Литую асфальтобетонную смесь, которой можно ремонтировать дороги даже в минус, льют просто в лужи. В мэрии заявили, что для устранения опасных дефектов на дорогах литой асфальт можно укладывать на влажное покрытие, поскольку ее температура превышает 200 градусов.
А в пятницу в мэрии рассказали, как распределили губернаторские 250 миллионов на весенний ремонт дорог. Полностью разрушенное покрытие заменят на Театральной площади и Плехановском спуске, кольцевой развязке улиц Краснозаводской и Металлургов. Большими картами отремонтируют улицы Ковалева, Студеновскую, Советскую. Не обойдут вниманием частный сектор: улицы Союзную, Зареченскую, Дарвина, Воровского, Даргомыжского, Кирова, Небесную. Заменят асфальт и на многострадальном Октябрьском мосту. Освоение губернаторского транша начнется в конце апреля, когда ночью не будет заморозков.
По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» Липецку еще в прошлом году выделили 1,7 млрд рублей. На эту сумму должны быть отремонтированы три моста — на улицах Студеновской, Фрунзе (у отеля «Меркюри») и Первомайской, а также 35 дорог общей протяженностью 33,7 км.
На этих выходных наполовину перекрыли горбатый мост у площади Революции. На время реконструкции моста, на что выделяют время до декабря, автобусы будет ездить в объезд. Завтра подрядчики начнут ремонты Воронежского шоссе и улицы Папина. Еще две дороги в Липецке отремонтируют по решениям судов: по улице Бурлакова (на это выделены 14 млн рублей) и на улице Моршанской (9 млн рублей).
А еще в мэрии назвали дату запуска платных парковок в центре города — в начале мая.
Навесить мог бы хулиганство
без доказательств и затей,
но прокурор не ищет лёгких
статей
На этой неделе мы узнали две страшные истории: 15-летнему мальчишке и 16-летней девчонке грозит до 10 лет заключения за подготовку к терактам. По данным следствия, липецкий подросток собирался жечь релейные шкафы и религиозные сооружения, а данковчанка — спалить военкомат.
— Жаль, все жизнь себе сломали. Думайте, молодежь, прежде чем что-то совершить. Вы молоды, ошибиться легко, а еще страшней попасть под влияние плохих людей. Берегите себя и близких, — напутствовал молодых читателей этих новостей Дед.
На прошедшей неделе вообще было много неординарного криминала. Так, «СК расследовал дело энергетиков о 104-х взятках на миллион рублей». По данным следствия, главный инженер района электрических сетей и начальник отдела технологического присоединения и перспективного развития филиала ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго» брали на лапу за технологическое присоединение потребителей вне очереди. Почему бизнесмены шли на этот шаг? По одной причине — чрезвычайной волокиты разрешительных процедур монополиста.
«Сколько веревочке не виться: экс-директора областного дорожного агентства осудили за взятку». Александра Павленко со второго раза приговорили к лишению свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима и 8,7 миллионам рублей штрафа. Суд счел, что он и его заместитель Андрей Яицкий получили за крышевание предпринимателя 2,9 млн рублей: тот занимался организацией деятельности передвижных комплексов фотовидеофиксации. Кстати, его подельник Яицкий уже давно свободен: он признал свою вину, получил срок, уже находясь в колонии, заключил контракт с ЧВК «Вагнер», принял участие в СВО, а после тяжелого ранения он был помилован и сейчас работает руководителем одной из управляющих компаний в Липецке.
В областном суде началось заседание апелляционной инстанции по еще одному громкому уголовному делу липецких чиновников, которые два года назад получили длительные сроки за взятки, а в СИЗО провели уже по пять с половиной лет. Но экс-начальница областного управления имущественных и земельных отношений Ольга Крючкова, экс-председатель департамента градостроительства и архитектуры липецкой мэрии Михаил Бакланов и адвокат Владимир Писаренко говорят о своей невиновности: «Какие могут быть компромиссы?!»
А еще «Заместитель прокурора Липецкой области Руслан Стрельников ушёл на пенсию». В ведомстве уверяют, что 46-летний отставник уволился по собственному желанию в связи с достижением 25-летней выслуги лет. А как могло быть на самом деле — о том пишут телеграмм-каналы. Конечно, бездоказательно.
Ну и ну!
Кроткий анекдот. «В Липецке надо снести 90 аварийных домов», а денег есть только на пять.
«Бывший следователь отправится в колонию за присвоение изъятой оргтехники». Вещдоки — изъятые ноутбуки, моноблоки и мобильные телефоны — 29-летний сотрудник одного из следственных отделов СУ СК России по Липецкой области сдавал в комиссионки. В итоге с работы он вынес вверенной ему оргтехники на общую сумму свыше 1,8 миллиона рублей.
«На покупку квартир всем липецким очередникам нужны 18 миллиардов рублей». В этой очереди со времен Брежнева стоит более 5 700 горожан. Но в среднем за год в добровольном порядке администрация Липецка сокращает эту очередь на одного человека. Не сложно посчитать, что лет эдак через 30-40 она рассосется сама собой.
0
0
0
1
1
Комментарии