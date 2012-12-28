Сезон дорожных ремонтов в Липецке начнется с улицы Папина

Первыми работать на улице Папина начнут «РВК-Липецк» и «Квадра», за ними — дорожники.

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Завтра в Липецке частично перекроют на ремонт улицу Папина. По словам председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства мэрии Павла Звонарева, это необходимо компании «РВК-Липецк», чтобы проложить новый водопровод от улицы Юных Натуралистов до улицы Союзной. Однако движение машин сохранится в обоих направлениях. А 5-7 апреля этот участок улицы Папина перекроют полностью, чтобы синхронизировать замену сетей с восстановлением дорожного полотна.— Мы будем стараться выполнить эти работы максимально быстро, — сообщил GOROD48 Павел Звонарев.Для жителей частного сектора останется открытым проезд по улице Союзной, подъезды к коммерческим предприятиям, в частности, к автосалонам.Позже, по окончании отопительного сезона, на улице Папина старые трубы на новые поменяет «Квадра».Ремонтировать улицу Папина будет ООО «Строительно-дорожная компания», которая взялась выполнить работы за 190 993 262 рубля — в контракт нагрузкой попала улицы Моршанская (обновление улицы Папина обойдется в 181,8 миллиона). Примечательно, что на лот со стартовой ценой контракта в 191,9 млн рублей претендовали семь компаний, но все они остановились на этом предложении. Победитель — хорошо известная фирма, которая в прошлом году капитально отремонтировала несколько объектов улично-дорожной сети, самым большим из которых была улица Кривенкова.Срок исполнения контракта — 1 октября. В техзадании прописаны демонтаж/монтаж бортового камня (дорожного и тротуарного), ремонт люков смотровых колодцев подземных коммуникаций и дождеприёмников ливнесточных колодцев, обновление асфальтобетонного покрытия дороги, обустройство пешеходных зон, нанесение дорожной разметки, ремонт светофорных объектов, дорожного ограждения, знаков, благоустройство территории. Отдельным пунктом прописано обязательство подрядчика перед началом производства работ за счет собственных средств провести геодезическую съемку улицы для исключения локальных скоплений воды. Также подрядчик обязан передавать заказчику данные геодезической съемки каждого слоя покрытия автомобильной дороги.