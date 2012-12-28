Ельчанка несколько дней общалась с «сотрудниками Центробанка» и перевела им почти миллион рублей
Липецкая вечЁрка: гибель 19-летней мотоциклистки, передача Военного городка и спасение девушки с анорексией
Общество
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26 минут назад
Липецкая вечЁрка: гибель 19-летней мотоциклистки, передача Военного городка и спасение девушки с анорексией
Сегодня, 14 мая, полицейские возбудили уголовное дело по ДТП на улице Циолковского, стало известно, что министерство обороны передало коммунальную структуру Военного городка мэрии, и в областной больнице спасли пациентку, которая весила, как 10-летний ребенок.
По предварительным данным, мотоциклу «Ямаха» не уступил дорогу автомобиль «Киа» под управлением 60-летней женщины.
Сегодня полицейские возбудили в отношении женщины-водителя уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».
«Ехал мимо. Лежит, так и понял, девочка! Маленькая такая! Размер ноги маленький, беленькие носочки! Накрыта курткой патруля ГИБДД. Ребята работали, но эмоции не спрячешь. Девочка погибла, весна, молодость! А ее нет! Упокой ее Господи! Терпения родителям и парню-водителю! Это трудно будет пережить!», — поделился впечатлениями Эдуард.
«У меня так подруга в аварию попала. Ехали по главной, а тут пивовозка с заправки выехала, резко, прямо на них. И она, и водитель (жених) пострадали, прямо перед свадьбой. У неё сложный перелом бедра, открытый, оперировали несколько раз, до сих пор хромает и множественные переломы кистей рук, она музыкант, пришлось уйти из профессии. Жених меньше пострадал. Тоже на мотоцикле ехали. Сорок лет назад. Очень жалко девочку. Светлая ей память. И очень жаль её родителей. Такое страшное горе. Соболезную», — рассказал Эх. .
Накануне вечером во дворе на улице Бунина 7-летний мальчик попал под колеса «БМВ». Мальчик выбежал на дорогу из-за припаркованных машин.
Малыша отвезли в больницу, но после оказания помощи, отпустили домой.
Эта новость задела комментаторов GOROD48.
«Машины снуют по двору с огромной скоростью. Все дворы заставлены машинами. Где проходить пешеходу? Нужно делать парковки, причем бесплатные. Построили новые микрорайоны, а парковок нет. А что будет во время школьных каникул? Ребенка страшно даже в 12 лет отпускать одного», — написала Липчанка.
«Машинами весь двор уставлен, это от бедности?», — спросила Лиза.
«Во дворе одни машины наставлены. Детям играть негде. Пока идешь до подъезда с бадиком и сумкой-тележкой, тебе раз десять из разных машин сигналят — уходи, бабка, мне ехать надо. По двору не пройти. Дворы теперь только для машин стали, а в этом дворе я в детстве с другими детьми играла и места было много и для пряток, и для классиков, и для казаков-разбойников, а сейчас одни машины. У папы и машина, и гараж был. Во дворе не ставил», — возмутилась Бабушка.
«Водитель будет виноват всегда. Но ребенок в данном случае просто выбежал перед машиной. Детям тоже надо объяснять, что проезжая часть не игровая площадка. А тут дети играют и бегают между машинами», — попытался объективно взглянуть на ситуацию Да.
«Сколько наблюдаю картины перехода дорог с детьми, то вижу ребёнок на велосипеде несётся вперёд, мама чешет языком. Откуда будет в голове у ребёнка, что вылетать на дорогу, где ездят машины, будь это даже двор — опасно?», — добавил комментатор.
А в Добринском районе будут разбирать уголовное дело 19-летнего уроженца Московской области по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».
В октябре прошлого года в деревне Ольговка Добринского района он решил покататься на чужом автомобиле «KIA Ceed», но доехал только до соседней деревни, где врезался в дерево. Когда началось следствие, выяснилось, что он уже четыре раза катался в чужих автомобилях.
Министерство обороны наконец-то передало коммунальную инфраструктуру Военного городка мэрии. При этом военные почему-то оставили за собой сети уличного освещения.
Муниципалитет получил 4,3 километра водопровода и 5,4 километра канализации. После оформления права собственности на эти сети, мэрия передаст их в концессию компании «РВК-Липецк». 81 метр уличных газовых сетей возьмет на баланс АО «Газпром газораспределение Липецк». Шесть бесхозяйных тепловых сетей достанутся филиалу «РИР Энерго — Липецкая генерация».
Сегодня региональный минздрав похвалился очередной победой — врачи областной больницы спасли 23-летннюю девушку, больную анорексией. На момент обращения к врачам она весила, как 10-летний ребенок — 35 килограммов.
Фото: vk.com/wall-205892674_2172
До этого липчанка безуспешно пыталась лечиться в частных клиниках. А тут за три недели в больнице набрала три килограмма. Врачи довольны, но девушке еще предстоит долгий путь реабилитации.
«Просто обожаю Кузьмину Ирину Михайловну! Очень хороший специалист. Ну и вообще, всем врачам гастроэнтерологии областной больницы — амбулатория и стационар — желаю крепкого здоровья», — написала Ну, Ну.
Завтра в Липецке потеплеет. По прогнозам синоптиков, температура воздуха составит от +17 до +19 градусов.
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