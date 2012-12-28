Липецкая вечЁрка: гибель 19-летней мотоциклистки, передача Военного городка и спасение девушки с анорексией

Сегодня, 14 мая, полицейские возбудили уголовное дело по ДТП на улице Циолковского, стало известно, что министерство обороны передало коммунальную структуру Военного городка мэрии, и в областной больнице спасли пациентку, которая весила, как 10-летний ребенок.