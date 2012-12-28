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Происшествия
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17 минут назад
Забытую на остановке дорогую фототехнику полицейские нашли через сайт объявлений
На поиски им понадобился почти год. Задержан 26-летний житель Липецка.
«Оставленную сумку забрал неизвестный. И лишь в 2025 году оперативники нашли в интернете объявление о продаже присвоенной фототехники», — рассказали в полиции.
Установлена причастность к краже 26-летнего жителя Липецка. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
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