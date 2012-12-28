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Общество
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вчера, 23:44
Во всех средних учебных заведениях региона отменяются очные занятия
О переходе на дистант заявили и несколько вузов.
Об отмене очных занятий в субботу также сообщила администрация ЛГТУ. По данным администрации Липецка, 23 марта переходят на дистанционный формат обучения РАНХиГС и филиал Финансового университета.
Кроме того, в Липецкой области отменены все запланированные на выходные массовые мероприятия.
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