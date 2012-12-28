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Во всех средних учебных заведениях региона отменяются очные занятия
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вчера, 23:44

Во всех средних учебных заведениях региона отменяются очные занятия

О переходе на дистант заявили и несколько вузов.

В связи с терактом произошедшим в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» во всех средних специальных учебных заведениях региона на предстоящих выходных отменяются очные занятия. Такое поручение дал губернатор Липецкой области.

Об отмене очных занятий в субботу также сообщила администрация ЛГТУ. По данным администрации Липецка, 23 марта переходят на дистанционный формат обучения РАНХиГС и филиал Финансового университета.

Кроме того, в Липецкой области отменены все запланированные на выходные массовые мероприятия.
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