Во всех средних учебных заведениях региона отменяются очные занятия

О переходе на дистант заявили и несколько вузов.

В связи с терактом произошедшим в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» во всех средних специальных учебных заведениях региона на предстоящих выходных отменяются очные занятия. Такое поручение дал губернатор Липецкой области.Об отмене очных занятий в субботу также сообщила администрация ЛГТУ. По данным администрации Липецка, 23 марта переходят на дистанционный формат обучения РАНХиГС и филиал Финансового университета.Кроме того, в Липецкой области отменены все запланированные на выходные массовые мероприятия.