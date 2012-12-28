64-летняя липчанка перевела мошенникам 3,8 миллиона рублей, а 42-летний мужчина — 3,7 миллиона
Общество
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сегодня, 12:18
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Администрация Липецка распределила губернаторские 250 миллионов на весенний ремонт дорог
В числе объектов обновления — улицы Ковалева, Студеновская, Советская. Полностью заменят асфальт на Октябрьском мосту и Плехановском спуске.
Полностью разрушенное покрытие заменят на Театральной площади и Плехановском спуске, кольцевой развязке улиц Краснозаводской и Металлургов. Большими картами отремонтируют улицы Ковалева, Студеновскую, Советскую. Не обойдут вниманием частный сектор: улицы Союзную, Зареченскую, Дарвина, Воровского, Даргомышского, Кирова, Небесную.
— Заменят асфальт на Октябрьском мосту. Мы его ремонтировали в 2022-2023 годах, но техническим заданием ремонт дороги тогда предусмотрен не был: подрядчик восстанавливал подмостовую зону и пешеходные дорожки. Эта зима показала, что пора менять проезжую часть моста, — сказал вице-мэр.
Минувшая зима с ее морозами и частыми оттепелями, с постоянными переходами через ноль в феврале-марте съела асфальт во всей Центральной России. Соответственно, от степени разрушений зависели дотации, выделенные муниципалитетам на восстановление дорог. Воронежу, городу-миллионнику, правительство региона выделило 700 млн рублей плюсом к сумме, полученной по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», Тамбову с его 300-тысячным населением — полмиллиарда. А Липецку — 250 миллионов. По сравнению с нашими соседями не так уж и много. Выходит, с дорогами у нас не все так плохо, как у них.
Уже в следующий понедельник управление главного смотрителя мэрии запустит процедуру торгов на освоение губернаторской дотации. В мэрии ожидают, что победитель аукциона начнет восстанавливать дороги в конце апреля, когда тому будет благоприятствовать погода, когда ночью не будет заморозков.
Также на этом совещании обсудили начало работ по нацпроекту «БКД». По словам вице-мэра, перед городской администрацией стоят амбициозные планы: отремонтировать 34 километра дорог на 35 улицах, войти в двухлетнюю программу реставрации мостов. На это еще в прошлом году мэрии выделили 1,7 млрд рублей. На дороги эти суммы уже проторгованы, на мосты конкурсные процедуры еще не закончены.
Первой в ремонт попадет разбитое донельзя Воронежской шоссе. Подрядчик, компания «Инфинити Групп», намерена уже со следующего понедельника начать фрезерование верхнего изношенного слоя асфальта.
Николай Дергунов назвал этот объект южными воротами Липецка. На четырехполосном Воронежском шоссе очень большой трафик. Чтобы не заблокировать движение, подрядчик после окончания фрезерования начнет укладку выравнивающего слоя асфальтобетона и позже верхнего на одной из полос. При этом финишный слой такого пирога дорожники будут укладывать ночью.
— У нас есть опыт дорожных работ на таких оживленных магистралях без перекрытия движения транспорта. В 2020 году ночью мы укладывали финишный слой асфальта на улице Водопьянова, в прошлом — на улице Московской с сопоставим с Воронежским шоссе трафиком. И обошлось без эксцессов. Мы учитываем утренние и вечерние часы пик, понимаем, сколь востребован Воронежский выезд липчанами. Поэтому мы и приняли решение укладывать верхний слой асфальта ночью на этом объекте, кстати, прекрасно освещенном, — сказал вице-мэр.
Параллельно работам на Воронежском шоссе «Инфинити Групп» обновит асфальт на улице Ударников на Сырском Руднике, которая вошла в пакет дорог, ремонт которых обязана осуществить эта подрядная организация.
С другим подрядчиком, компанией «СДК», на совещании обсудили ремонт еще одной значимой магистрали — дороги на улице Папина. Работы будут сопряжены с заменой сетей компанией «РВК-Липецк» и «Квадрой». Николай Дергунов поблагодарил ресурсные компании за то, что те пошли навстречу городской администрации, синхронизировав свои инвестпрограммы с работой дорожников. Так что все будет сделано по уму: сначала трубы, потом асфальт.
Как уже писал GOROD48, уже в понедельник, 25 марта, компания «РВК-Липецк» начнет рыть канаву под новый водопровод от улицы Юных Натуралистов до улицы Союзной. А уже 5-7 апреля этот участок улицы Папина перекроют полностью.
— Конечно, любой дорожный ремонт создает неудобства водителям. Но что делать. Если не перекрывать частично движение транспорта, то сроки ремонтов будут еще длиннее. На улице Папина перекрытие также сопряжено с вопросом безопасности — «РВК» выкопает канаву под укладку водопровода вдоль дороги, и нам бы не хотелось, чтобы ночью в этот ров влетел какой-то лихач на машине. При все при том ресурсная компания будет стараться выполнить свою часть работы максимально быстро, за два с половиной месяца. Максимально оперативно поменять старые трубы на новые после окончания отопительного сезона нам пообещали и в Квадре», — сказал вице-мэр.
Для жителей частного сектора останется открытым проезд по улице Союзной, подъезды к коммерческим предприятиям, в частности, к автосалонам.
Параллельно компании «РВК-Липецк» компания «СДК» начнет обустройство тротуаров по улице Папина. Как только ресурсные организации закончат свои работы, подрядчик начнет укладывать асфальт на дороге.
P.S. По планам этого года еще прошлой осенью в Липецке отремонтировали асфальт на улице Хренникова и на улице Морской в поселке Новая Жизнь, обустроили тротуары на площади Торговой.
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