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1989
сегодня, 11:46
6

В Данкове 16-летняя девушка собиралась поджечь военкомат

Возбуждено уголовное дело.

В Данкове возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней учащейся техникума, обвиняемой в приготовлении к поджогу здания военного комиссариата.

Напомним, ранее областное управление следственного комитета сообщило о передаче в суд дела 15-летнего подростка из Липецка, обвиняемого в приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). По версии следствия, он собирался поджечь релейные шкафы и религиозные сооружения.

По данным GOROD48, девушке 2007 года рождения из Данкова вменяют ту же самую статью.


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Комментарии (6)

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Сначала новые
65+
20 минут назад
Не обвиняйте девушку! Копайте глубже, Люди!
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зло. отключить
48 минут назад
все эти соцсети, только время у людей отнимают безьдельем
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Управдом
сегодня, 12:15
Не мешало бы поверить родителей и всех родственников. Пусть несут ответственность. Почему кто-то успел промыть ей мозг, а не родители примерным воспитанием.
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zzloyzz
сегодня, 11:56
Жертва соцсетей и мессенжеров. Хотя и банковский счет у 16 летней тоже может быть. Жаль подростков, им как и старикам легко промыть мозг.
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не только
сегодня, 12:06
А мне всех жалко.
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Липчанин
сегодня, 11:51
Весеннее обострение...
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