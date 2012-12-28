64-летняя липчанка перевела мошенникам 3,8 миллиона рублей, а 42-летний мужчина — 3,7 миллиона
Происшествия
1989
сегодня, 11:46
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В Данкове 16-летняя девушка собиралась поджечь военкомат
Возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее областное управление следственного комитета сообщило о передаче в суд дела 15-летнего подростка из Липецка, обвиняемого в приготовлении к террористическому акту (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). По версии следствия, он собирался поджечь релейные шкафы и религиозные сооружения.
По данным GOROD48, девушке 2007 года рождения из Данкова вменяют ту же самую статью.
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