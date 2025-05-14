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49 минут назад
5

ФАС и мэрия намерены дать бой липецким продавцам вейпов, кальянов и сигарет

Сегодня сотрудники этих ведомств вручали предписания о демонтаже рекламы никотиносодержащей продукции с точек их продаж.

В региональном управлении ФАС получили поручения от антимонопольного ведомства обратить внимание на рекламу никотиносодержащей продукции. По словам руководителя УФАС по Липецкой области Ирины Поткиной, в Липецке стали назойливо рекламировать вейпы, кальяны и сигареты, что запрещено законом. Поэтому сегодня специалисты УФАС совместно с сотрудниками МКУ «Центр развития территории» мэрии предупреждали владельцев торговых точек о недопустимости нарушений, как федерального антимонопольного законодательства, так и муниципального положения о рекламе.

Первым местом проверки стал магазин на улице Первомайской, который его администратор Анастасия назвала кафе, хотя там нет ни еды, ни напитков. Зато на фасаде отдельно стоящего здания висит большая вывеска со словом «табак» в названии места, работающего 24/7. Также при входе в магазин находится баннер, что запрещено местным законодательством.

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Начальник отдела рекламы МКУ «Центр развития территории» Михаил Глазков сказал представителям СМИ, что его не интересует содержание рекламы — это к ФАС. Его интересует место ее размещения и площадь конструкции. А в данном случае — сплошные нарушения. Поэтому Михаил Глазков вручил Анастасии предписание со сроком устранения замечаний до 12 июня. Такое же предписание получил владелец магазина с тем же ассортиментом на первом этаже дома №74 по проспекту Победы. Нарушение закона о рекламе сотрудники Центра развития территории» усмотрели в светодиодном табло во все окно — такие конструкции в Липецке запрещены. В случае игнорирования предписаний собственников оштрафуют (юрлица могут лишиться сразу 50 тысяч рублей).

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С начала этого года в Липецке выявлено 360 информационных элементов, установленных на фасадах и стенах зданий с нарушением муниципального «Порядка размещения и содержания информационных элементов». Из них уже демонтировано 318 рекламных конструкций и надписей, в том числе 79 — самими собственниками.

В свою очередь, специалисты УФАС провели осмотры всех торговых точек, где продается никотиносодержащая продукция. С их собственниками будет проведена соответствующая разъяснительная работа о демонтаже нарушающих закон вывесок и рекламы. С теми, кто не внемлет, юристы ведомства встретятся в суде.
реклама
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Комментарии (5)

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Гость
5 минут назад
Не ужели давно пора прикрыть.
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поли
9 минут назад
анархия - мать порядка.
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Алкач
26 минут назад
Самое главное, чтобы ларьки торгующие фунфуриками не закрыли. А кальяны, хамоны, пармезана закрывайте смело, Вперед товарищи!
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Дык
28 минут назад
Мало того, что незаконно рекламируют никотиносодержащую продукцию, так ещё и детям её свободно продают, хоть это так же запрещено. А иначе как объяснить повсеместно встречаемых курящих-парящих детей?
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Липчанка
41 минуту назад
А ревизию состояния города, общественного транспорта слабо провести???
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