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Общество
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32 минуты назад
Липецкие врачи спасли исхудавшую девушку
На момент обращения к медикам 23-летняя девушка весила как 10-летний ребенок.
«Девушку экстренно госпитализировали, обследовали и провели терапию. За три недели в отделении пациентка набрала три килограмма! Это отличный результат», — рассказала Анна Маркова.
Впереди у молодой липчанки длительный период восстановления.
Фото: vk.com/wall-205892674_2172
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