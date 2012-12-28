Липецкие врачи спасли исхудавшую девушку

На момент обращения к медикам 23-летняя девушка весила как 10-летний ребенок.

Региональный министр здравоохранения Анна Маркова рассказала о спасении врачами областной клинической больницы 23-летней липчанки с анорексией. Девушка почти год лечилась в частных клиниках, но продолжала терять вес. На момент обращения в областную больницу она весила 35 килограммов, — как 10-летний ребенок.«Девушку экстренно госпитализировали, обследовали и провели терапию. За три недели в отделении пациентка набрала три килограмма! Это отличный результат», — рассказала Анна Маркова.Впереди у молодой липчанки длительный период восстановления.