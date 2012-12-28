В «зимнем варианте» Липецк получил 373 раскопки

286 из них — с прошлого года.

Снег уже сошел с большинства улиц Липецка, обнажив места коммунальных раскопок, восстановленных в так называемом зимнем варианте: просто засыпанных щебнем.По данным управления главного смотрителя мэрии, которое выдает разрешение на проведение земляных работ, в зимнем варианте Липецку от прошлого года достались 286 раскопок, за январь-март этого — 87.Согласно муниципальным Правилам благоустройства, во всех таких местах благоустройство в полном объеме должны быть восстановлено к 1 мая.— Все будем принимать как было в первоначальном варианте, по-другому не будет, — заверил GOROD48 главный смотритель Липецка Виталий Лесных.С начала года ресурсные компании — «Квадра», «РВК-Липецк», «Липецкэнерго» — оштрафованы за нарушение Правил благоустройства Липецка судами по протоколам муниципального контроля на 491 600 рублей. По состоянию на сегодня оплачены 196 тысяч рублей из этих штрафов.