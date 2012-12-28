Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке надо снести 90 аварийных домов
Общество
64-летняя липчанка перевела мошенникам 3,8 миллиона рублей, а 42-летний мужчина — 3,7 миллиона
Происшествия
Почти на двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Горбатый мост у площади Революции перекроют наполовину в ночь на субботу
Общество
Сезон дорожных ремонтов в Липецке начнется с улицы Папина
Общество
В Липецке прошел первый в этом году «чистый четверг»
Общество
Липецкие спасатели вернули со льда на берег шагавших за раками второклассников
Происшествия
На проспекте Победы выгорела квартира
Происшествия
В Данкове 16-летняя девушка собиралась поджечь военкомат
Происшествия
Заместитель прокурора Липецкой области Руслан Стрельников ушёл на пенсию
Общество
Читать все
Заместитель прокурора Липецкой области Руслан Стрельников ушёл на пенсию
Общество
Администрация Липецка распределила губернаторские 250 миллионов на весенний ремонт дорог
Общество
Липчан предупреждают о приближении сезона активности клещей
Здоровье
В Данкове 16-летняя девушка собиралась поджечь военкомат
Происшествия
Ванную комнату оккупировала летучая мышь: липчанам пришлось вызывать спасателей
Общество
В «зимнем варианте» Липецк получил 373 раскопки
Общество
В Липецкой области туберкулёзом заболели девять детей и один подросток
Здоровье
На проспекте Победы выгорела квартира
Происшествия
В Лев-Толстовском районе похоронили участника СВО
Общество
Верхняя часть Аргамаченского моста должна быть готова до конца лета
Общество
Читать все
Общество
314
сегодня, 12:26
4

В «зимнем варианте» Липецк получил 373 раскопки

286 из них — с прошлого года.

Снег уже сошел с большинства улиц Липецка, обнажив места коммунальных раскопок, восстановленных в так называемом зимнем варианте: просто засыпанных щебнем.

b9a2ebde-8235-4098-9785-9c1b3457088a.jpg

По данным управления главного смотрителя мэрии, которое выдает разрешение на проведение земляных работ, в зимнем варианте Липецку от прошлого года достались 286 раскопок, за январь-март этого — 87.

Согласно муниципальным Правилам благоустройства, во всех таких местах благоустройство в полном объеме должны быть восстановлено к 1 мая.

— Все будем принимать как было в первоначальном варианте, по-другому не будет, — заверил GOROD48 главный смотритель Липецка Виталий Лесных.

С начала года ресурсные компании — «Квадра», «РВК-Липецк», «Липецкэнерго» — оштрафованы за нарушение Правил благоустройства Липецка судами по протоколам муниципального контроля на 491 600 рублей. По состоянию на сегодня оплачены 196 тысяч рублей из этих штрафов.
благоустройство
0
1
0
0
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
МАЛИНА ШИП
16 минут назад
Теперь с чистой совестью можно и в Москву.
Ответить
Никита
18 минут назад
Когда же заделаю раскопки на Липовской 1а ,, Окулус,, хозяин за свои деньги сделал парковку для пациентов, да недолго она существовала???
Ответить
Горожанин Липецка
47 минут назад
Не верю в году всего 365 дней.
Ответить
юсё можем
54 минуты назад
под грамотным руководством!
Ответить
Рекомендуем
А знаете ли вы
Знаете ли вы, как отмечали 8 Марта в Липецке 100 лет назад
Общество
Территория ЛТЗ включена в состав особой экономической зоны
Культура
Режиссёр из Ярославля поставил «Женитьбу Фигаро» в Липецке
Общество
Мэрия готова заплатить 110 миллионов рублей на строительство дороги в «Европейском»
Общество
Стало известно, кто проведет археологические изыскания на горбатом мосту
Общество
Учебный корпус Липецкой авиашколы признан объектом культурного наследия
Общество
Рядом с Центральным рынком и рынком «Спутник» могут построить жилой комплекс?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru