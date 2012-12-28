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288
30 минут назад
5

16-летний мотоциклист столкнулся с машиной 88-летнего водителя

Сегодня в Задонске на перекрёстке улиц Свободы и Бебеля столкнулись мотоцикл и автомобиль «ВАЗ-21093».

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 88-летний водитель автомобиля не предоставил преимущество 16-летнему мотоциклисту. Юный мотолюбитель был в экипировке но без прав. Его осмотрели медики, серьезных травм нет.

Сотрудники Госавтоинспекции оформили ДТП, после чего будет принято процессуальное решение.
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Общество
7 минут назад
Дедушка пора и на покой ,а ты все по бабам гоняаш.
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У
10 минут назад
Кит ,автомобилистов мотоциклисты ,пешеходы ,самокатчики априори виноваты и не подлежат оправданию ! Некоторые автоводители просто оборзели и ведут себя как единоличные хозяева на дорогах !
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14 минут назад
у старика права ,пока он еще не отправил на тот свет человека !
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кит
18 минут назад
Мотоциклисты летают так, что предоставить им преимущество невозможно ! Мотоциклиста нет ,начинаешь поворот ,а он уже здесь !
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Мда
21 минуту назад
Встретились два одиночества
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