Ельчанка несколько дней общалась с «сотрудниками Центробанка» и перевела им почти миллион рублей
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Происшествия
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30 минут назад
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16-летний мотоциклист столкнулся с машиной 88-летнего водителя
Сегодня в Задонске на перекрёстке улиц Свободы и Бебеля столкнулись мотоцикл и автомобиль «ВАЗ-21093».
Сотрудники Госавтоинспекции оформили ДТП, после чего будет принято процессуальное решение.
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