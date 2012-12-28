16-летний мотоциклист столкнулся с машиной 88-летнего водителя

Сегодня в Задонске на перекрёстке улиц Свободы и Бебеля столкнулись мотоцикл и автомобиль «ВАЗ-21093».

Как сообщили в УМВД России по Липецкой области, по предварительным данным, 88-летний водитель автомобиля не предоставил преимущество 16-летнему мотоциклисту. Юный мотолюбитель был в экипировке но без прав. Его осмотрели медики, серьезных травм нет.Сотрудники Госавтоинспекции оформили ДТП, после чего будет принято процессуальное решение.