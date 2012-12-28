Липчане сидят без воды: «РИР Энерго» и УК «Перспектива» не могут договориться, кому чинить трубу
Ельчанка несколько дней общалась с «сотрудниками Центробанка» и перевела им почти миллион рублей
Общество
125
49 минут назад
Ельчанин должен вернуть полученные по соцконтракту 350 000 рублей
Деньги были выделены на открытие собственного дела в сфере общественного питания.
По условиям социального контракта ельчанин получил на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности единовременное пособие в 350 000 рублей. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, эти деньги были выделены на открытие собственного дела в сфере предоставления услуг общественного питания, а именно приготовления и продажи блюд быстрого питания и их доставки на дом.
На 350 000 рублей начинающий предприниматель был обязан купить оборудование. Но условия соцконтракта не были выполнены.
В результате суд удовлетворил требования Центра социальной защиты населения Липецкой области и взыскал с ельчанина 350 000 рублей и госпошлину в 11 250 рублей.
0
0
0
0
0
Комментарии