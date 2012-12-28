Ельчанин должен вернуть полученные по соцконтракту 350 000 рублей

Деньги были выделены на открытие собственного дела в сфере общественного питания.

Центр социальной защиты населения Липецкой области отсудил средства соцконтракта у ещё одного получателя.По условиям социального контракта ельчанин получил на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности единовременное пособие в 350 000 рублей. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, эти деньги были выделены на открытие собственного дела в сфере предоставления услуг общественного питания, а именно приготовления и продажи блюд быстрого питания и их доставки на дом.На 350 000 рублей начинающий предприниматель был обязан купить оборудование. Но условия соцконтракта не были выполнены.В результате суд удовлетворил требования Центра социальной защиты населения Липецкой области и взыскал с ельчанина 350 000 рублей и госпошлину в 11 250 рублей.