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49 минут назад

Ельчанин должен вернуть полученные по соцконтракту 350 000 рублей

Деньги были выделены на открытие собственного дела в сфере общественного питания.

Центр социальной защиты населения Липецкой области отсудил средства соцконтракта у ещё одного получателя.

По условиям социального контракта ельчанин получил на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности единовременное пособие в 350 000 рублей. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, эти деньги были выделены на открытие собственного дела в сфере предоставления услуг общественного питания, а именно приготовления и продажи блюд быстрого питания и их доставки на дом.

На 350 000 рублей начинающий предприниматель был обязан купить оборудование. Но условия соцконтракта не были выполнены.

В результате суд удовлетворил требования Центра социальной защиты населения Липецкой области и взыскал с ельчанина 350 000 рублей и госпошлину в 11 250 рублей.
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