В мэрии определили пять шагов к чистоте: сбор крупного мусора, уборка мелкого и листвы, покраска и починка малых архитектурных форм, помывка фасадов домов, окон и остановок, дальнейшее поддержание порядка.

Сегодня в Липецке прошел первый в этом году «чистый четверг». Это уже ежегодная акция, которую мэр Евгения Уваркина переняла у главы Грязинского района Владимира Рощупкина.На городской субботник вышли около тысячи липчан. Их, с мусорными мешами в руках, можно было увидеть в разных районах города. Многие из были одеты в спецодежду предприятий, на которых работают. «Чистый четверг» поддержали ресурсоснабжающие компании. Сотрудники липецкого филиала «Россети Центр» убирали мусор на улице 50 лет НЛМК, работники компании «РВК-Липецк» совместно с отделом мобилизационной подготовки наводили порядок на улице Металлургов. Чиновники из департамент культуры прибирались на проспекте Мира, а их коллеги из департамента ЖКХ и подведомственных учреждений очищали улицы Неделина и Фрунзе.Субботник прошел не только на центральных улицах, но и на разворотных автобусных площадках и отдаленных общественных территориях. В первый «чистый четверг» были собраны сотни мешков мусора.— «Чистые четверги» мы будем проводить раз в неделю в течение двух месяцев. Наша главная задача — навести после зимы порядок в общественных местах, на улицах, в скверах и парках, микрорайонах. В этом году в акции участвуют сотрудники администрации города и ее подведомственных учреждений, волонтеры, школьники, студенты, бизнес-сообщество и просто неравнодушные горожане — сказал вице-мэр Николай Дергунов.В мэрии определили пять шагов на пути к чистоте. Первый, пока еще морозно и лежит снег, — убрать вытаявший крупный мусор. В «чистый четверг» на следующей неделе в городе будут убирать уже мелкий мусор, сгребать прошлогоднюю листву. Потом будут отремонтированы и покрашены малые архитектурные формы, вымыты фасады зданий, окна учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта, остановочные павильоны. И все. Дальше останется лишь поддержать порядок.