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вчера, 16:40
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В Липецке прошел первый в этом году «чистый четверг»

В мэрии определили пять шагов к чистоте: сбор крупного мусора, уборка мелкого и листвы, покраска и починка малых архитектурных форм, помывка фасадов домов, окон и остановок, дальнейшее поддержание порядка.

Сегодня в Липецке прошел первый в этом году «чистый четверг». Это уже ежегодная акция, которую мэр Евгения Уваркина переняла у главы Грязинского района Владимира Рощупкина.

На городской субботник вышли около тысячи липчан. Их, с мусорными мешами в руках, можно было увидеть в разных районах города. Многие из были одеты в спецодежду предприятий, на которых работают. «Чистый четверг» поддержали ресурсоснабжающие компании. Сотрудники липецкого филиала «Россети Центр» убирали мусор на улице 50 лет НЛМК, работники компании «РВК-Липецк» совместно с отделом мобилизационной подготовки наводили порядок на улице Металлургов. Чиновники из департамент культуры прибирались на проспекте Мира, а их коллеги из департамента ЖКХ и подведомственных учреждений очищали улицы Неделина и Фрунзе.

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Субботник прошел не только на центральных улицах, но и на разворотных автобусных площадках и отдаленных общественных территориях. В первый «чистый четверг» были собраны сотни мешков мусора.

— «Чистые четверги» мы будем проводить раз в неделю в течение двух месяцев. Наша главная задача — навести после зимы порядок в общественных местах, на улицах, в скверах и парках, микрорайонах. В этом году в акции участвуют сотрудники администрации города и ее подведомственных учреждений, волонтеры, школьники, студенты, бизнес-сообщество и просто неравнодушные горожане — сказал вице-мэр Николай Дергунов.

В мэрии определили пять шагов на пути к чистоте. Первый, пока еще морозно и лежит снег, — убрать вытаявший крупный мусор. В «чистый четверг» на следующей неделе в городе будут убирать уже мелкий мусор, сгребать прошлогоднюю листву. Потом будут отремонтированы и покрашены малые архитектурные формы, вымыты фасады зданий, окна учреждений образования, культуры, физкультуры и спорта, остановочные павильоны. И все. Дальше останется лишь поддержать порядок.
благоустройство
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Комментарии (23)

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Баба баня
50 минут назад
Или еще вариант. Ввести налог на содержание собак и средства от этого налога направить на уборку города.
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Баба баня
вчера, 23:47
Предлагаю каждый четверг выходить владельцам собак убирать город, а не мэрии Липецка. Глядишь и собачьих кучек на улице будет меньше. А то наступить негде! Фу, противно!
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Житель
вчера, 22:57
А где специально обученные люди для уборки?За что они получают деньги?
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Приехали бы в Заречье....
вчера, 22:05
У нас на пасечьках, такая мусорка, возле табара..... Никто ни разу, не приехал за циганями убрать. С каждым годом лес зарастает мусором все больше и больше. Незабываемое зрелище.... Вроде лес, природа.... Но как снег сходит, сразу видно все прелести местных жителей табора. Мусор уже лезет на соседние участки.
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Аленка
вчера, 21:28
Кто то мусор уже убирает))) А наша УК НОВОЛИПЕЦКАЯ деньги берет с квартиры, а мы по снегу и льду ходим))))
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Нслучайный
вчера, 20:27
А почему я должен убирать чей-то мусор, шприцы, триппер всякий? Каждый год гоняют нас на Набережную убирать, каждый раз как-будто никто и не убирал там!!! Я больше не хочу убирать чей-то срач! Я лично не мусорю! Мэрия, наймите людей за деньги, пусть убирают город! Я не учился на уборщика, у меня другая специальность и я хочу, чтобы меня, да и остальных, не таскали на эту уборку! Каждый должен заниматься своим делом!
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МАЛИНА ШИП
вчера, 20:07
А где фото мэра с мешком, как она любит? Или теперь ни к чему - в Москву собралась
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без шипов
58 минут назад
Коля Дергунов не любитель фотоссесий
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Парк Победы
вчера, 20:03
был посажен к 30-летию Победы в ВОВ. Во что его превратили??? Один собачий срач!!! ....Но мы так много говорим о патриотизме!!! Один стыд!!!
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Николай
вчера, 19:44
Смог над Липецком, дышать невозможно. НЛМК коптит нещадно.
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первое место
вчера, 20:27
по онкологии, ХОБЛ. астматики каждый 3й, когда прекратят выбросы
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-
вчера, 19:29
Такими делами должны заниматься специально обученные службы на наши налоги.
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Ответ
вчера, 20:12
Из твоих налогов даже одному дворник у не заплатишь.
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