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сегодня, 10:17

Марат Корчемный: «Я подумал – взорвали петарду, потом в гримёрку начали врываться перепуганные люди»

Интервью с липецким музыкантом культовой группы, которая вчера оказалась в эпицентре страшных событий.

Теракт в столичном «Крокус Сити Холле» произошёл вчера перед концертом группы «Пикник», в которой выступает липецкий бас-гитарист Марат Корчемный.

GOROD48 дозвонился до земляка и задал ему несколько вопросов.

— Марат, СМИ сообщали, что музыканты группы не пострадали. Вы целы?

— Никто из коллектива не пострадал — в отличие от многих людей, которые пришли на концерт. Сейчас все наши мысли с ними. Молимся, чтобы нашли пропавших без вести, чтобы выжили те, кто сейчас находятся в тяжёлом состоянии.

— Как вы узнали, что в «Крокус Сити» началась стрельба и убивают людей?

— Группа находилась в гримёрке, но мы уже готовились с минуты на минуту выйти на сцену. Музыканты оркестра уже занимали свои места. Как вдруг — крики, громкие звуки. Тогда я и предположить не мог, что это звучат выстрелы. Подумал — где-то произошло короткое замыкание или взрываются петарды. Потом в гримёрку начали врываться музыканты, бежавшие со сцены. Они и рассказали о том, что началось…

— Как эвакуировались музыканты? Вас спокойно вывели через служебный вход?

— Да какое уж там спокойствие… Я не могу сейчас всё рассказывать, чтобы не навредить следствию. Скажу обобщённо: нам повезло оказаться среди тех людей, которые сумели покинуть «Крокус Сити Холл». Было очень страшно.

— Вы бежали в общей толпе?

— Да.

— Вы уже начали говорить слова поддержки пострадавшим…

— Только о них сейчас и думаю. В голове не укладывается, что всё это произошло на самом деле. Кому понадобилось убивать людей? Зачем?

— Последний вопрос. Как произошедшее отразится на группе? Будет ли отменён или скорректирован гастрольный тур, в ходе которого, в частности, 20 апреля у вас запланирован концерт в Липецке?

— Пока не могу ничего сказать. По-моему, преждевременно говорить о чём-либо. Дайте сначала отойти от шока.

Ранее СК сообщил, что в результате вчерашней атаки на «Крокус Сити Холл» погибли более 60 человек. Из списков, опубликованных Минздравом Московской области следует, что ранения получил 121 человек, в том числе трое детей.

Во многих городах России из-за теракта на выходных были отменены массовые мероприятия. В Липецке кроме этого отказались от субботних занятий в колледжах и вузах.
Теракт в «Крокус Сити»
группа «Пикник»
Марат Корчёмный
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