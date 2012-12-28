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Марат Корчемный: «Я подумал – взорвали петарду, потом в гримёрку начали врываться перепуганные люди»
Общество
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сегодня, 10:17
Марат Корчемный: «Я подумал – взорвали петарду, потом в гримёрку начали врываться перепуганные люди»
Интервью с липецким музыкантом культовой группы, которая вчера оказалась в эпицентре страшных событий.
GOROD48 дозвонился до земляка и задал ему несколько вопросов.
— Марат, СМИ сообщали, что музыканты группы не пострадали. Вы целы?
— Никто из коллектива не пострадал — в отличие от многих людей, которые пришли на концерт. Сейчас все наши мысли с ними. Молимся, чтобы нашли пропавших без вести, чтобы выжили те, кто сейчас находятся в тяжёлом состоянии.
— Как вы узнали, что в «Крокус Сити» началась стрельба и убивают людей?
— Группа находилась в гримёрке, но мы уже готовились с минуты на минуту выйти на сцену. Музыканты оркестра уже занимали свои места. Как вдруг — крики, громкие звуки. Тогда я и предположить не мог, что это звучат выстрелы. Подумал — где-то произошло короткое замыкание или взрываются петарды. Потом в гримёрку начали врываться музыканты, бежавшие со сцены. Они и рассказали о том, что началось…
— Как эвакуировались музыканты? Вас спокойно вывели через служебный вход?
— Да какое уж там спокойствие… Я не могу сейчас всё рассказывать, чтобы не навредить следствию. Скажу обобщённо: нам повезло оказаться среди тех людей, которые сумели покинуть «Крокус Сити Холл». Было очень страшно.
— Вы бежали в общей толпе?
— Да.
— Вы уже начали говорить слова поддержки пострадавшим…
— Только о них сейчас и думаю. В голове не укладывается, что всё это произошло на самом деле. Кому понадобилось убивать людей? Зачем?
— Последний вопрос. Как произошедшее отразится на группе? Будет ли отменён или скорректирован гастрольный тур, в ходе которого, в частности, 20 апреля у вас запланирован концерт в Липецке?
— Пока не могу ничего сказать. По-моему, преждевременно говорить о чём-либо. Дайте сначала отойти от шока.
Ранее СК сообщил, что в результате вчерашней атаки на «Крокус Сити Холл» погибли более 60 человек. Из списков, опубликованных Минздравом Московской области следует, что ранения получил 121 человек, в том числе трое детей.
Во многих городах России из-за теракта на выходных были отменены массовые мероприятия. В Липецке кроме этого отказались от субботних занятий в колледжах и вузах.
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