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10 минут назад

Ельчанка несколько дней общалась с «сотрудниками Центробанка» и перевела им почти миллион рублей

А началось всё с сообщения якобы от «Госуслуг».

37-летняя ельчанка перевела на «безопасный счет» почти миллион рублей: 12 мая женщина обратилась в полицию, хотя обманули ее ещё за неделю до этого — 5 мая.

Как сообщает ОМВД России по Ельцу, женщина получила SMS, в котором говорилось о несанкционированном входе в ее кабинет на «Госуслугах» и указывался номер телефона поддержки.

Ельчанка позвонила по этомуномеру, и ей сообщили, что ее данными завладели мошенники и пытаются оформить на нее кредит. Затем ее переключили на «сотрудника» Центробанка, который пояснил, что мошенники получили доступ ко всем счетам женщины, поэтому ей необходимо перевести сбережения на «безопасный» счет.

Но чтобы этой операции не видели мошенники, ельчанке порекомендовали сначала перевести деньги подруге, и уже она должна была отправить их на «безопасный» счет. Ельчанка передала своей подруге 250 000 рублей, и та их перевела.

Позднее женщине снова позвонил «сотрудник» Центробанка и сообщил, что нужно еще перевести деньги. Ельчанка поехала в банк, сняла 340 000 рублей и перевела их на неизвестный счет с помощью приложения, указанного мошенниками.

На следующий день лжесотрудник Центробанка сообщил, что нужно перевести на «безопасный счет» все оставшиеся деньги: женщина поехала в банк, сняла 377 000 рублей и отправила их через приложение. 
Деньги закончились, но «сотрудник» требовал еще. Тогда ельчанка оформила кредитную карту на 29 000 рублей и перевела и эту сумму мошенникам.

После этого связь с «сотрудниками» прекратилась и женщина поняла, что ее обманули. Всего она лишилась 994 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части третьей 159 УК РФ «Мошенничество».

мошенничество
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