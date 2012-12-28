На покупку квартир всем липецким очередникам нужны 18 миллиардов рублей

В среднем за год администрация Липецка сокращает общую очередь, в которой стоят более 5 700 горожан, покупкой одной квартиры.

Новый председатель департамента ЖКХ мэрии Липецка Сергей Ходяков рассказал членам комиссии по бюджету и муниципальной собственности горсовета о том, как его ведомство решает проблему приобретения квартир для более чем 5 700 человек, стоящих в общей очереди (некоторые — еще со времен незабвенного Леонида Ильича).Эта очередь была закрыта 1 марта 2003 года. В последний раз квартиры горожанам из общей очереди на получение жилья за счет бюджета Липецка давали в 2014 году. В 2015-м на эти цели было выделено пять миллионов рублей, но в силу каких-то причин городской департамент ЖКХ не смог ими распорядиться. И очередь фактически встала. В 2018 году, например, жилищные условия улучшил только один очередник, в 2019-м – трое, в 2020-м – один, в 2021-м – ноль, в 2022-м — двое. И то не за счет приобретения городской администрацией квартир в новостройках, а за счет смерти горожан, живших в муниципальном жилье. В итоге с 2018 очередь сократилась на восемь человек. В этом году долгожданное новоселье справил всего один очередник. И все. Лимит выбран — в среднем за год городская администрация сокращает общую очередь за счет одной квартиры.Гораздо проще получить квартиру вне очереди по решению суда. Для этого, правда, нужно быть инвалидом, и не абы каким, а страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями, препятствующими совместному проживанию с другими членами семьи. Их представители идут в суд и выигрывают процессы у мэрии. С 2017 года на исполнение таких судебных решений из городской казны было выделено более 200 млн рублей. На эти средства во внеочередном порядке приобретены 77 квартир. С начала этого года по решению судов департамент ЖКХ уже приобрел три квартиры.А сколько исков будет подано к мэрии на этот счет в этом году? Точно ответить на этот вопрос первого вице-спикера горсовета Бориса Понаморева заместитель председателя департамента ЖКХ Елена Курдюкова ответить не смогла. Но предположила, что не менее десяти. Успех истца зависит от его диагноза, а исполнение решения суда — от финансовых возможностей городского бюджета.В прошлом году при обсуждении вопроса приобретения квартир для очередников вице-мэр Ирина Вербецкая назвала ошеломляющую сумму: 18 миллиардов рублей! По ценам этого года, очевидно, и все двадцать. А знаете, каковы собственные доходы муниципалитета? Всего 7,7 миллиарда рублей. Остальные 15,4 миллиарда — это субвенции, субсидии и дотации из областного и федерального бюджетов. По законодательству, кстати, расходы муниципалитетов по обеспечению жильем инвалидов являются обязательствами субъектов РФ.