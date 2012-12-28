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659
26 минут назад
4

Ребенок выбежал во дворе на дорогу и попал под машину

Мальчику потребовалась медицинская помощь.

7-летний мальчик попал под колеса «БМВ» вечером 13 мая в Липецке во дворе на улице Бунина. Мальчик выбежал на дорогу из-за припаркованных машин.

В Госавтоинспекции сообщили, что ребенка доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

Автоинспекторы напоминают водителям: во дворах пешеходы имеют преимущество и на тротуаре, и на проезжей части. Максимальная скорость в жилой зоне – 20 км/ч. 

авария
ДТП
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Задолбали
11 минут назад
А где вы увидели во дворе дорогу? Там только проезд.Сплошь и рядом передвигающиеся по дворам автомобилисты едут свыше 20 км/ч, причем еще и бибикнуть могут, когда идешь не по тротуару.
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МЖК
15 минут назад
Во дворах ещё и пешеходные переходы, чтобы машины эвакуировать.
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Нервная мать
18 минут назад
Ребенок не посмотрел по сторонам, а водитель куда летел? На последний поезд в жизни?
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СССР
21 минуту назад
убрать с дворов ВСЕ машины, смотреть тошно, все позаставили не пройти ни проехать
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