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Происшествия
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26 минут назад
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Ребенок выбежал во дворе на дорогу и попал под машину
Мальчику потребовалась медицинская помощь.
В Госавтоинспекции сообщили, что ребенка доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.
Автоинспекторы напоминают водителям: во дворах пешеходы имеют преимущество и на тротуаре, и на проезжей части. Максимальная скорость в жилой зоне – 20 км/ч.
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