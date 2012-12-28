Ребенок выбежал во дворе на дорогу и попал под машину

Мальчику потребовалась медицинская помощь.





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7-летний мальчик попал под колеса «БМВ» вечером 13 мая в Липецке во дворе на улице Бунина. Мальчик выбежал на дорогу из-за припаркованных машин.В Госавтоинспекции сообщили, что ребенка доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.Автоинспекторы напоминают водителям: во дворах пешеходы имеют преимущество и на тротуаре, и на проезжей части. Максимальная скорость в жилой зоне – 20 км/ч.