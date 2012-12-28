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Происшествия
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12 минут назад
Двух подростков ссадили с автобуса и отправили в токсикологию
У друзей подозревают передозировку наркотиками.
Оказалось, что когда юные пассажиры начали вести себя неадекватно, водитель автобуса АО «Липецкпассажиртранс» прекратил поездку и освободил салон от других пассажиров, чтобы не подвергать их жизнь опасности.
По данным ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области», орущие парни — несовершеннолетние. Предположительно, они употребили психотропные вещества. Какие именно — определят в отделении токсикологии детской областной больницы, куда пациентов перевезли с места инцидента.
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