Двух подростков ссадили с автобуса и отправили в токсикологию

У друзей подозревают передозировку наркотиками.



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Сегодня днем жители Липецка наблюдали странную картину: из салона пустого автобуса №2Т у ТЦ «Ноябрьский» на улице Космонавтов бригады скорой помощи доставали двух истошно орущих молодых людей.Оказалось, что когда юные пассажиры начали вести себя неадекватно, водитель автобуса АО «Липецкпассажиртранс» прекратил поездку и освободил салон от других пассажиров, чтобы не подвергать их жизнь опасности.По данным ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области», орущие парни — несовершеннолетние. Предположительно, они употребили психотропные вещества. Какие именно — определят в отделении токсикологии детской областной больницы, куда пациентов перевезли с места инцидента.