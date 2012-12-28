Липчане сидят без воды: «РИР Энерго» и УК «Перспектива» не могут договориться, кому чинить трубу
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Общество
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42 минуты назад
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
15 мая «РВК-Липецк» будет проводит плановые ремонтные работы на сетях в трех районах города — без холодной воды останутся потребители пяти улиц, предупредили в компании.
Подвоз воды будет организован по адресам: улица Лутова, 15, улица Мичурина, 28, улица П. Смородина, 14. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
15 мая плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 12:00 не будет электричества на улице Первомайской.
С 09:00 до 17:00 обесточат дома №№ 1а, 3, 12, 15, 22 по улице Таежной, №№ 1, 11, 22а, 31в, 31г, 31д, 31е, 35а по улице Ангарской, №№ 13, 16 по улице Детской, №№ 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12 по улице Коттеджной, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7 в переулке Лирическом, №№ 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 в переулке Серебристом, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 в переулке Туманном, улицы Пензенскую, Дарвина, Димитрова, Чапаева, Красную, Студеновскую, Энергетическую, Взлетную, Детскую, Маргелова, Романовскую, переулок Рудный.
С 09:00 до 18:00 отключат электроэнергию в домах №№ 10/3, 14/1, 14/2 по улице Циолковского, на улице Космонавтов.
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