Сегодня в Липецке: концерт Игоря Бутмана и свадебный бум

Сегодня липчан ждут спектакли, кино, лекция доктора исторических наук.

Холода постепенно нас покинули. Сегодня термометр покажет 17-19 градусов, день пройдёт без существенных осадков.











Отключение воды





- пр-т 60 лет СССР, 24.









Отключение света





- ул. Циолковского, 10/3, 14/1, 14/2.













Липчане нашли очередную красивую свадебную дату — 25.05.2025. Во Дворце бракосочетаний запланировано несколько браков. А говорили, в мае женится – всю жизнь маяться….









В Липецке продолжаются гастроли Саратовского государственного академического театра драмы им. И.А. Слонова. В 19:00 на сцене ЛГАДТ им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) гости представят спектакль «Кроткая» по произведениям Ф.М.Достоевского (12+).









Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) в 17:00 покажет спектакль «Зори» (16+).













Липецкий Дом музыки (ул. П. Осипенко, 18) на концерт Игоря Бутмана (саксофон) и певицы Фантине (джазовый вокал). Правда, концерт в 19:00 будет виртуальным, т.е. его покажут на большом экране с помощью специальной звуковой аппаратуры (12+).











Хотите слушать наши родные песни? Сегодня вам дорога в культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 19:01 здесь пройдёт квартирник студентов 4-го курса колледжа искусств им. Игумнова. В программе сольные выступления, ансамблевые, хоровые номера (18+).













Фото vk.com/public21693902

Яркая и взбалмошная вдова Диана забирает из интерната сына-подростка и полна решимости начать новую жизнь. Со Стивом они бы жили душа в душу, но вспышки гнева импульсивного сына то и дело подрывают шаткое равновесие в семье. На подмогу приходит скромная заикающаяся соседка Кайла, и в доме на время воцаряется идиллия, но как долго это продлится?













Кадр из фильма

Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) приглашает в 13:00 на очередную лекцию доктора исторических наук Ларисы Черешневой из научно-популярного цикла «Восток и Россия: соприкосновение цивилизаций в исторической ретроспективе и современности». Сегодняшняя тема «Мегатренды современности» (16+).









77% липчан признались SuperJob, что нуждаются в признании своих профессиональных качеств и навыков: при этом 64% ждут одобрения и от руководства, и от коллег, 11% — только от начальства, а 2% — исключительно от сослуживцев.









С 10:00 и до конца ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:- ул. Лутова, 11, 14, 15;- ул. Мичурина, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г;- ул. П. Смородина, 12, 16;- ул. Стаханова, 7, 11, 13, 13а, 19, 21, 23, 29а;С 09:00 до 12:00 из-за ремонта на сетях обесточат улицу Первомайскую.С 9:00 до 18:00 в потёмках проживут:- ул. Космонавтов;С 9:00 до 17:00 электричество исчезнет в домах:- ул. Ангарская, 1, 11, 22а,31в, 31г, 31д, 31е, 35а;- ул. Взлётная;- ул. Дарвина;- ул. Детская, д. 13, 16;- ул. Димитрова;- ул. Коттеджная, д. 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12;- ул. Красная;- ул. Маргелова;- ул. Пензенская- ул. Романовская;- ул. Студёновская;- ул. Таежная, 1а, 3, 12, 15, 22;- ул. Чапаева;- ул. Энергетическая;- пер. Лирический, 1, 2, 3, 4, 5, 7;- пер. Серебристый, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13;- пер. Туманный, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.С раннего утра проехать по дорогам Липецка непросто. Узнать о пробках помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, а при известной доле везения – подскажут, как объехать заторы.У героев спектакля даже нет имен. Он и Она. Мужчина и женщина. Муж и жена. История их любви и ненависти. Фантастична сама способность Достоевского проникать невероятно глубоко в суть взаимоотношений своих персонажей и превращать рассказ о супружеской паре едва ли не в психологический триллер.По произведению Бориса Васильева «А зори здесь тихие», широко известному, благодаря экранизациям. Действие происходит во время Второй мировой войны. Идут бои местного значения, шестерым вчерашним школьницам приходится вступать в бой с превосходящими силами гитлеровцев.Сигнал будут передавать прямо из Московской филармонии.Для любителей народного стиля. Вход – любая купюра.В галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) продолжается кинофестиваль. В 18:00 вас ждёт показ картины «Мамочка». Канада, 2014. Драма. Режиссёр Ксавье ДоланЭнн Дорваль, Сюзанн Клеман, Антуан-Оливье Пилон.Многие знают, какой современный человек профессор Черешнева. Сегодня она расскажет об общих чертах развитии цивилизаций Востока и России, особенностях менталитета народов, вопросах глобализации и их влияния на мир.