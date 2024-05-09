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сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: концерт Игоря Бутмана и свадебный бум

Сегодня липчан ждут спектакли, кино, лекция доктора исторических наук.

Потепление

Холода постепенно нас покинули. Сегодня термометр покажет 17-19 градусов, день пройдёт без существенных осадков.

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Отключение воды

С 10:00 и до конца ремонтных работ перекроют холодную воду по адресам:
- ул. Лутова, 11, 14, 15;
- ул. Мичурина, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г;
- ул. П. Смородина, 12, 16;
- ул. Стаханова, 7, 11, 13, 13а, 19, 21, 23, 29а;
- пр-т 60 лет СССР, 24.

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Отключение света

С 09:00 до 12:00 из-за ремонта на сетях обесточат улицу Первомайскую.

С 9:00 до 18:00 в потёмках проживут:

- ул. Космонавтов;
- ул. Циолковского, 10/3, 14/1, 14/2.

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С 9:00 до 17:00 электричество исчезнет в домах:

- ул. Ангарская, 1, 11, 22а,31в, 31г, 31д, 31е, 35а;
- ул. Взлётная;
- ул. Дарвина;
- ул. Детская, д. 13, 16;
- ул. Димитрова;
- ул. Коттеджная, д. 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12;
- ул. Красная;
- ул. Маргелова;
- ул. Пензенская
- ул. Романовская;
- ул. Студёновская;
- ул. Таежная, 1а, 3, 12, 15, 22;
- ул. Чапаева;
- ул. Энергетическая;
- пер. Лирический, 1, 2, 3, 4, 5, 7;
- пер. Серебристый, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
- пер. Туманный, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Пробки

С раннего утра проехать по дорогам Липецка непросто. Узнать о пробках помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения, а при известной доле везения – подскажут, как объехать заторы.


Отличный день, чтобы жениться

Липчане нашли очередную красивую свадебную дату — 25.05.2025. Во Дворце бракосочетаний запланировано несколько браков. А говорили, в мае женится – всю жизнь маяться….

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Гастроли

В Липецке продолжаются гастроли Саратовского государственного академического театра драмы им. И.А. Слонова. В 19:00 на сцене ЛГАДТ им. Л.Н. Толстого (пл. Театральная, 2) гости представят спектакль «Кроткая» по произведениям Ф.М.Достоевского (12+).

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У героев спектакля даже нет имен. Он и Она. Мужчина и женщина. Муж и жена. История их любви и ненависти. Фантастична сама способность Достоевского проникать невероятно глубоко в суть взаимоотношений своих персонажей и превращать рассказ о супружеской паре едва ли не в психологический триллер.

И снова про войну

Липецкий драматический театр (пл. Константиновой, 3) в 17:00 покажет спектакль «Зори» (16+).

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По произведению Бориса Васильева «А зори здесь тихие», широко известному, благодаря экранизациям. Действие происходит во время Второй мировой войны. Идут бои местного значения, шестерым вчерашним школьницам приходится вступать в бой с превосходящими силами гитлеровцев.

Бутман

Липецкий Дом музыки (ул. П. Осипенко, 18) на концерт Игоря Бутмана (саксофон) и певицы Фантине (джазовый вокал). Правда, концерт в 19:00 будет виртуальным, т.е. его покажут на большом экране с помощью специальной звуковой аппаратуры (12+).

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Сигнал будут передавать прямо из Московской филармонии.

Народные мелодии

Хотите слушать наши родные песни? Сегодня вам дорога в культурное пространство «Библиотека» (ул. Октябрьская, 28). В 19:01 здесь пройдёт квартирник студентов 4-го курса колледжа искусств им. Игумнова. В программе сольные выступления, ансамблевые, хоровые номера (18+).

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Фото vk.com/public21693902

Для любителей народного стиля. Вход – любая купюра.

Кинофестиваль

В галерее современного искусства «Буксир» (ул. Зегеля, 1) продолжается кинофестиваль. В 18:00 вас ждёт показ картины «Мамочка». Канада, 2014. Драма. Режиссёр Ксавье Долан (18+).

Яркая и взбалмошная вдова Диана забирает из интерната сына-подростка и полна решимости начать новую жизнь. Со Стивом они бы жили душа в душу, но вспышки гнева импульсивного сына то и дело подрывают шаткое равновесие в семье. На подмогу приходит скромная заикающаяся соседка Кайла, и в доме на время воцаряется идиллия, но как долго это продлится?

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Кадр из фильма

В ролях: Энн Дорваль, Сюзанн Клеман, Антуан-Оливье Пилон.

Бесплатная лекция

Липецкий областной краеведческий музей (ул. Ленина, 25) приглашает в 13:00 на очередную лекцию доктора исторических наук Ларисы Черешневой из научно-популярного цикла «Восток и Россия: соприкосновение цивилизаций в исторической ретроспективе и современности». Сегодняшняя тема «Мегатренды современности» (16+).

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Многие знают, какой современный человек профессор Черешнева. Сегодня она расскажет об общих чертах развитии цивилизаций Востока и России, особенностях менталитета народов, вопросах глобализации и их влияния на мир.

Каждому девятому работнику важно признание со стороны руководства. 6 из 10 хотят, чтобы об их заслугах знали все

77% липчан признались SuperJob, что нуждаются в признании своих профессиональных качеств и навыков: при этом 64% ждут одобрения и от руководства, и от коллег, 11% — только от начальства, а 2% — исключительно от сослуживцев.

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Дорогие липчане! В разгар рабочей недели важные новости идут одна за другой. Жителям нашего региона удобнее всего читать свежую информацию на GOROD48. Прочёсывать весь Интернет в поисках нужной информации давно не нужно: все самое главное, интересное и полезное собрано на нашем сайте, который неспроста называют электронным именем Липецка. Мы работаем 24/7 и ждём вас на наших страницах снова и снова.
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