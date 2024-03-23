«Горбатый» мост ночью перекрыли до конца года

Автобусы будут ходить в объезд.

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В ночь на субботу закрыли для движения самый старый мост Липецка – через реку Липовку на площади Революции, который в народе называют горбатым или сталинским.Областное управление дорог и транспорта в своём Telegram-канале поделилось фото и видео с места событий.





В управлении отметили, что работы по национальному проекту «Безопасные дороги» планируют завершить к концу года.

На время ремонта для движения по мосту будут оставлены две полосы: сначала те, что ближе к Комсомольскому пруду, затем — противоположные. Общественный транспорт пойдёт в объезд. Схемы объезда можно увидеть здесь.







Фото и видео управления дорог и транспорта Липецкой области