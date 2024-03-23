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Общество
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сегодня, 09:34
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«Горбатый» мост ночью перекрыли до конца года
Автобусы будут ходить в объезд.
Областное управление дорог и транспорта в своём Telegram-канале поделилось фото и видео с места событий.
В управлении отметили, что работы по национальному проекту «Безопасные дороги» планируют завершить к концу года.
На время ремонта для движения по мосту будут оставлены две полосы: сначала те, что ближе к Комсомольскому пруду, затем — противоположные. Общественный транспорт пойдёт в объезд. Схемы объезда можно увидеть здесь.
Фото и видео управления дорог и транспорта Липецкой области
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