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сегодня, 17:21
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Литой асфальт против лужи — чиновники вновь объяснили липчанам технологию дорожного ремонта

В редакцию GOROD48 прислали видео ремонта литым асфальтом дороги, затопленной лужей.

Автор ролика сообщил, что работы проходят на улице Карьерной. И заливку литой смеси в воду назвал липецким ноу-хау. 

В администрации Липецка изучили ролик и напомнили, что для устранения опасных дефектов на дорогах литую асфальтобетонную смесь допустимо укладывать на влажное покрытие, поскольку ее температура превышает 200 градусов — влага испаряется. Кроме того, состав смеси отличается влагостойкостью.

—  На видео — ремонт участка улицы Карьерной. Здесь образовалась большая аварийная яма, которую необходимо было устранить в кратчайшие сроки для предотвращения ДТП, — дополнили в мэрии.
дорожный ремонт
литой асфальт
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Антисоветчик
11 минут назад
влажная и жидкая, это разные категории. Хотя, работа сделана, бабло попилено. Всё как всегда.
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Сергей
18 минут назад
Раз так можно, тогда можно прямо во влажную речку это залить, и будет дорога, когда паводки. Абсурд, столько воды никакое ноу хау разом не испарит, неуж то мотопомпы нет....... Беда.....
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Горожанин Липецка
31 минуту назад
На влажную, но не в воду же.
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нквд
38 минут назад
одни отговорки . вместо того что бы мастера участка где произло это событие на увольнение
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Бред
47 минут назад
На ковалева недавно такая технология уплыла!!!!
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