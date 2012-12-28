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Литой асфальт против лужи — чиновники вновь объяснили липчанам технологию дорожного ремонта
Общество
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сегодня, 17:21
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Литой асфальт против лужи — чиновники вновь объяснили липчанам технологию дорожного ремонта
В редакцию GOROD48 прислали видео ремонта литым асфальтом дороги, затопленной лужей.
В администрации Липецка изучили ролик и напомнили, что для устранения опасных дефектов на дорогах литую асфальтобетонную смесь допустимо укладывать на влажное покрытие, поскольку ее температура превышает 200 градусов — влага испаряется. Кроме того, состав смеси отличается влагостойкостью.
— На видео — ремонт участка улицы Карьерной. Здесь образовалась большая аварийная яма, которую необходимо было устранить в кратчайшие сроки для предотвращения ДТП, — дополнили в мэрии.
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