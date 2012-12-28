В Липецкой области сухо, ветрено и до +20

В ближайшие двое суток Липецкая область будет находиться в зоне повышенного атмосферного давления — существенных осадков не ожидается. 17 мая регион окажется под влиянием фронтов циклона с запада — пройдут небольшие дожди.Среднесуточные температуры воздуха составят: 15 мая — 10-11 градусов тепла, что на 3-4 градуса ниже нормы, 16 и 17 мая — 14-15 градусов тепла, что в пределах климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 мая в Липецкой области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный, ночью немного слабее, 4-9 м/сек, днем усилится до 8-13 м/сек, местами порывы до 16 м/сек. Температура ночью будет от +1 до +6 градусов, днем — от +15 до +20 градусов.В Липецке переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью будет от +2 до +4 градусов, днем — от +17 до +19 градусов.День 15 мая стал самым теплым в Липецке в 1943 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1954 году — 3 градуса мороза.