Липчане сидят без воды: «РИР Энерго» и УК «Перспектива» не могут договориться, кому чинить трубу
Ельчанка несколько дней общалась с «сотрудниками Центробанка» и перевела им почти миллион рублей
Общество
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сегодня, 16:34
На выезде из Капитанщино в сторону Кореневщино реверсивное движение
Водителям рекомендуют учитывать это во время поездки.
Как сообщили в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, ОГУП «Липецкдорцентр» по контракту на содержание дорог выполняет ямочный ремонт и чистит мост. Кратковременные работы завершатся уже завтра, 15 мая.
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