На выезде из Капитанщино в сторону Кореневщино реверсивное движение

Водителям рекомендуют учитывать это во время поездки.

На выезде из села Капитанщино в сторону села Кореневщино Добровского района устроили реверсивное движение.Как сообщили в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, ОГУП «Липецкдорцентр» по контракту на содержание дорог выполняет ямочный ремонт и чистит мост. Кратковременные работы завершатся уже завтра, 15 мая.