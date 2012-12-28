Из «Крокус Сити Холла» вчера эвакуировали липецкую команду танцоров

Липчане не пострадали и уже вернулись домой.

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Липецкая команда по спортивным и бальным танцам вчера была эвакуирована из «Крокус Сити Холла» и сейчас находится в безопасности, сообщили в областном управлении по физкультуре и спорту.Липчане принимали участие в чемпионате и первенстве России, который проводился в подмосковном Красногорске, где накануне произошёл теракт. Вечером решили сходить на концерт.Как сообщили управлении, никто из липецкой команды не пострадал. Липчан оперативно вывели из здания. Спортсмены и тренеры уже вернулись домой