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Общество
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20 минут назад
Из «Крокус Сити Холла» вчера эвакуировали липецкую команду танцоров
Липчане не пострадали и уже вернулись домой.
Липчане принимали участие в чемпионате и первенстве России, который проводился в подмосковном Красногорске, где накануне произошёл теракт. Вечером решили сходить на концерт.
Как сообщили управлении, никто из липецкой команды не пострадал. Липчан оперативно вывели из здания. Спортсмены и тренеры уже вернулись домой
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