49-летний липчанин перевел мошенникам 7,4 миллиона рублей

Это рекордная сумма за последнее время.

49-летний липчанин, пытаясь заработать на бирже, перевел мошенникам 7 миллионов 400 тысяч рублей. Об этом сообщает УМВД России по городу Липецку.В ГУВД подсчитали: только за минувшие четыре праздничных дня доверчивые липчане отправили мошенникам более 10 миллионов рублей.Продолжает оставаться актуальной схема мошенничества под видом спасения родственника. Так, 91-летняя пенсионерка cпасала свою дочь от якобы уголовной ответственности за ДТП и передала курьеру 1 350 000 рублей.По всем этим фактам возбуждены уголовные дела.