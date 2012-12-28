Липчане сидят без воды: «РИР Энерго» и УК «Перспектива» не могут договориться, кому чинить трубу
Ельчанка несколько дней общалась с «сотрудниками Центробанка» и перевела им почти миллион рублей
Происшествия
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сегодня, 16:35
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49-летний липчанин перевел мошенникам 7,4 миллиона рублей
Это рекордная сумма за последнее время.
В ГУВД подсчитали: только за минувшие четыре праздничных дня доверчивые липчане отправили мошенникам более 10 миллионов рублей.
Продолжает оставаться актуальной схема мошенничества под видом спасения родственника. Так, 91-летняя пенсионерка cпасала свою дочь от якобы уголовной ответственности за ДТП и передала курьеру 1 350 000 рублей.
По всем этим фактам возбуждены уголовные дела.
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