Общество
39 минут назад
Осужденный за взятку экс-замдиректора «Дорожного агентства Липецкой области» Андрей Яицкий помилован после участия в СВО
227
Бывший чиновник заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и получил тяжелое ранение.
Накануне глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о службе в военной компании бывшего липецкого чиновника Андрея Яицкого.
«Тяжело ранен, воевал отменно, лежал в госпитале после ранения, 31 декабря уехал домой, получив помилование», - рассказал Евгений Пригожин.
О том что Андрей Яицкий получил ранение во время СВО стало известно в конце прошлого года. Бывшие коллеги чиновника говорили, что он заключил контракт с ЧВК «Вагнер», тяжело ранен, представлен к государственной награде и помилован. GOROD48 обратился к Андрею Яицкому с просьбой о комментарии, но он ответил отказом.
Андрей Яицкий был задержан 2 июня 2020 года оперативниками ФСБ при получении 200 тысяч рублей от директора ООО «Системные решения» Юрия Тагильцева.
Как потом прозвучало в суде, ООО «Системные решения» в декабре 2018 заключило с ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» контракт по обслуживанию передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на 23,5 млн рублей. В сентябре 2019 года из агентства транспорта в ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» в порядке перевода в полном составе перешел весь отдел фотовидеофиксации правонарушений. Так заказчиком этого госконтракта стало ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области». После этого директор коммерческой фирмы ООО «Системные решения» Юрий Тагильцев в октябре 2019-го передал директору ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» Павленко и его заместителю Яицкому конверт с 50 000 рублями ко Дню дорожного хозяйства. И уже в тот же месяц чиновники и коммерсант пришли к соглашению о том, что ОКУ будет всячески содействовать «Системным решениям» в бизнесе и закрывать глаза на нарушения в исполнении госконтрактов, за что Павленко и Яицкий будут получать от предпринимателя в месяц по полмиллиона рублей. С ноября 2019-го по июнь 2020-го руководители ОКУ получили от Юрия Тагильцева 2,9 миллиона рублей.
14 мая 2021 года Советский районный суд Липецка приговорил Андрея Яицкого к четырем годам лишения свободы.
По нашим данным, Андрей Яицкий награждён еще и одним из боевых орденов Луганской народной республики и собирается продолжить участие в СВО в рядах ЧВК «Вагнер».
«Тяжело ранен, воевал отменно, лежал в госпитале после ранения, 31 декабря уехал домой, получив помилование», - рассказал Евгений Пригожин.
О том что Андрей Яицкий получил ранение во время СВО стало известно в конце прошлого года. Бывшие коллеги чиновника говорили, что он заключил контракт с ЧВК «Вагнер», тяжело ранен, представлен к государственной награде и помилован. GOROD48 обратился к Андрею Яицкому с просьбой о комментарии, но он ответил отказом.
Андрей Яицкий был задержан 2 июня 2020 года оперативниками ФСБ при получении 200 тысяч рублей от директора ООО «Системные решения» Юрия Тагильцева.
Как потом прозвучало в суде, ООО «Системные решения» в декабре 2018 заключило с ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» контракт по обслуживанию передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на 23,5 млн рублей. В сентябре 2019 года из агентства транспорта в ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» в порядке перевода в полном составе перешел весь отдел фотовидеофиксации правонарушений. Так заказчиком этого госконтракта стало ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области». После этого директор коммерческой фирмы ООО «Системные решения» Юрий Тагильцев в октябре 2019-го передал директору ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» Павленко и его заместителю Яицкому конверт с 50 000 рублями ко Дню дорожного хозяйства. И уже в тот же месяц чиновники и коммерсант пришли к соглашению о том, что ОКУ будет всячески содействовать «Системным решениям» в бизнесе и закрывать глаза на нарушения в исполнении госконтрактов, за что Павленко и Яицкий будут получать от предпринимателя в месяц по полмиллиона рублей. С ноября 2019-го по июнь 2020-го руководители ОКУ получили от Юрия Тагильцева 2,9 миллиона рублей.
14 мая 2021 года Советский районный суд Липецка приговорил Андрея Яицкого к четырем годам лишения свободы.
По нашим данным, Андрей Яицкий награждён еще и одним из боевых орденов Луганской народной республики и собирается продолжить участие в СВО в рядах ЧВК «Вагнер».
227