Общество

39 минут назад

Осужденный за взятку экс-замдиректора «Дорожного агентства Липецкой области» Андрей Яицкий помилован после участия в СВО

227
#спецоперация #Андрей Яицкий
2
Осужденный за взятку экс-замдиректора «Дорожного агентства Липецкой области» Андрей Яицкий помилован после участия в СВО

Бывший чиновник заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и получил тяжелое ранение.

Накануне глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о службе в военной компании бывшего липецкого чиновника Андрея Яицкого.

«Тяжело ранен, воевал отменно, лежал в госпитале после ранения, 31 декабря уехал домой, получив помилование», - рассказал Евгений Пригожин.

О том что Андрей Яицкий получил ранение во время СВО стало известно в конце прошлого года. Бывшие коллеги чиновника говорили, что он заключил контракт с ЧВК «Вагнер», тяжело ранен, представлен к государственной награде и помилован. GOROD48 обратился к Андрею Яицкому с просьбой о комментарии, но он ответил отказом.

Андрей Яицкий был задержан 2 июня 2020 года оперативниками ФСБ при получении 200 тысяч рублей от директора ООО «Системные решения» Юрия Тагильцева.

Как потом прозвучало в суде, ООО «Системные решения» в декабре 2018 заключило с ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» контракт по обслуживанию передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на 23,5 млн рублей. В сентябре 2019 года из агентства транспорта в ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» в порядке перевода в полном составе перешел весь отдел фотовидеофиксации правонарушений. Так заказчиком этого госконтракта стало ОКУ «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области». После этого директор коммерческой фирмы ООО «Системные решения» Юрий Тагильцев в октябре 2019-го передал директору ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» Павленко и его заместителю Яицкому конверт с 50 000 рублями ко Дню дорожного хозяйства. И уже в тот же месяц чиновники и коммерсант пришли к соглашению о том, что ОКУ будет всячески содействовать «Системным решениям» в бизнесе и закрывать глаза на нарушения в исполнении госконтрактов, за что Павленко и Яицкий будут получать от предпринимателя в месяц по полмиллиона рублей. С ноября 2019-го по июнь 2020-го руководители ОКУ получили от Юрия Тагильцева 2,9 миллиона рублей.

14 мая 2021 года Советский районный суд Липецка приговорил Андрея Яицкого к четырем годам лишения свободы.

По нашим данным, Андрей Яицкий награждён еще и одним из боевых орденов Луганской народной республики и собирается продолжить участие в СВО в рядах ЧВК «Вагнер».
227
#спецоперация #Андрей Яицкий
2

Еще в рубрике

Липецкая вечЁрка: строительство нового квартала, споры о спикере и спасение лосенка
#вечЁрка #застройка #горсовет
7
Липецкая вечЁрка: строительство нового квартала, споры о спикере и спасение лосенка

вчера, 20:23

Общество
Липчанам рекомендуют не пользоваться мостом на улице 40 лет Октября
#мост
13
Липчанам рекомендуют не пользоваться мостом на улице 40 лет Октября

вчера, 18:55

Общество
В Тербунском районе мужчина задолжал по алиментам 260 тысяч рублей
#дети #алименты
2
В Тербунском районе мужчина задолжал по алиментам 260 тысяч рублей

вчера, 17:19

Общество
Завтра в Липецкой области еще один бесснежный день
#погода
6
Завтра в Липецкой области еще один бесснежный день

вчера, 16:22

Общество
Липчане требуют эксгумации тела погибшего в СВО сына
#спецоперация #Украина
Липчане требуют эксгумации тела погибшего в СВО сына

вчера, 16:20

Общество
В субботу в районе Левого берега отключат холодную воду
В субботу в районе Левого берега отключат холодную воду

вчера, 16:16

Общество