64-летняя липчанка перевела мошенникам 3,8 миллиона рублей, а 42-летний мужчина — 3,7 миллиона
Общество
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сегодня, 11:20
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Заместитель прокурора Липецкой области Руслан Стрельников ушёл на пенсию
И собирается переехать в Калугу.
Руслан Стрельников был назначен заместителем прокурора Липецкой области в апреле 2017 года. До этого выпускник юридического факультета Кабардино-балкарского государственного университета служил в Калужской и Липецкой областях.
Службу в органах прокуратуры начал в 2000 году с должности помощника прокурора Медынского района Калужской области. Впоследствии стал заместителем прокурора того же района, а позже успешно работал прокурором Износковского и Боровского районов Калужской области. С февраля 2015 года занимал должность начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Липецкой области.
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