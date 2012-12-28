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сегодня, 11:20
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Заместитель прокурора Липецкой области Руслан Стрельников ушёл на пенсию

И собирается переехать в Калугу.

Заместитель прокурора Липецкой области 46-летний Руслан Стрельников уволился по собственному желанию: он вышел на пенсию в связи с достижением 25-летней выслуги лет. По данным GOROD48, зампрокурора провожали на пенсию торжественно и теперь он собирается жить в Калуге.

Руслан Стрельников был назначен заместителем прокурора Липецкой области в апреле 2017 года. До этого выпускник юридического факультета Кабардино-балкарского государственного университета служил в Калужской и Липецкой областях.

Службу в органах прокуратуры начал в 2000 году с должности помощника прокурора Медынского района Калужской области. Впоследствии стал заместителем прокурора того же района, а позже успешно работал прокурором Износковского и Боровского районов Калужской области. С февраля 2015 года занимал должность начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Липецкой области.
прокуратура
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Комментарии (16)

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Как гость
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Сначала новые
Насос
54 минуты назад
Контррлируещие органы проверяют от а до Я при выходе на пенсию?сомневаюсь,что без грехов.С хорошей пенсией будет дома носки вязать?раз штанишки просидел в кабинете,пусть теперь на фронт идёт,возраст призывной легко позволяет.
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Гость
сегодня, 12:31
Виноват, а не наказан!? Почему руководство не наказала? Что думают об этой службе избиратели?
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Олег
сегодня, 12:28
Это у них называется "заслуженный отдых".
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Прямиком
сегодня, 12:28
Его забирайте на сво,по годам до 55лет легко подходит.
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Савелий
сегодня, 12:24
По возрасту выхода на пенсию давно пора уравнять силовиков с простыми гражданами. Особенно кабинетных силовиков. Это вам не шахтеры и не метростроевцы, чтоб так рано на пенсию выходить. Еще могут поработать на благо Родины!
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Алкан лтз
сегодня, 12:22
По лицу видно как его все достало!
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Юрий
сегодня, 12:20
Ничего подобного, к господину зам прокурора оказалось много вопросов, а в частности не соответсвие расходов доходам.... Не знаете как это называеся? ( коррупция и превышение должностных полномочий...)
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Гость
47 минут назад
А вы к нему в карман лезли, чтобы узнать про расходы и доходы?
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Что есть то есть
сегодня, 11:56
С такой должности просто так не уходят,чувствует за собой...
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Толян
сегодня, 12:10
Почаще надо менять руководящих_ 2 года ,что б не успел освоиться, и в другой город
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Что есть то есть
сегодня, 11:55
С такой должности просто так не уходят,чувствует за собой...
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Я - русский !
сегодня, 11:49
Да, уж, пенсионер... Теперь, наверное, пойдёт охранником подрабатывать...
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