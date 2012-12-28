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сегодня, 12:28
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Начинается работа над проектом строительства моста с Боевого проезда на улицу Гагарина

Об этом депутатам Липецкого горсовета сообщил начальник управления строительства и архитектуры правительства области Антон Болгов.

Сегодня на заседание комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Липецкого горсовета, где обсуждали реализацию Генплана развития Липецка и Правил землепользования и застройки Липецка в 2023 году, пришел начальник управления строительства и архитектуры правительства области Антон Болгов. Он и ответил на самый острый вопрос депутатов: что будет сделано для расширения транспортной доступности Опытной станции, ставшей районом массового жилищного строительства?

— Нам нужна актуализация транспортной инфраструктуры районов, в которых идет активная застройка. Я веду речь, в частности, о районе Опытной станции, — сказал первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.

Из ответа Антона Болгова следовало, что район Опытной нуждается как в расширении дорог, так и в строительстве нового моста, который должен связать его с улицей Гагарина. В этом году областное управление строительства и архитектуры начнет межевание земель, которые должны стать транспортным коридором для нового путепровода, приступит к проектированию мостового сооружения.

Депутат Евдокия Бычкова продолжила тему. Она возмутилась тем, о чем во вторник сообщал GOROD48: почему на новой дороге между «Звездным» и «Взлетным» не могут развернуться автобусы? Почему в новых жилых массивах мало мест для парковок? Почему там такие узкие проезды между высотками? Почему, в конце концов, чиновники постоянно наступают на одни и те же грабли?

Вразумительного ответа на свой вопрос от вице-мэра Светланы Сурмий она не получила.

Депутат Игорь Подзоров продолжил тему. Он поинтересовался, есть ли у мэрии и у правительства области понимание того, имеются ли резервы по увеличению пропускной способности дорог, как в старых, так и в новых районах города, где как грибы растут высотки:

— Людям же надо не просто новое жилье. Им нужно как-то выезжать из новых микрорайонов и возвращаться обратно. Есть необходимость расширить, где это можно, дороги с двух полос до четырех. Как пример — улица Механизаторов, которая уже давно стоит в пробке.

По словам Антона Болгова, узкие дороги в местах старой застройки — это общефедеральная проблема. Машин у людей появилось на порядок больше, чем было в советское время, а пропускная способность построенных тогда же дорог осталась прежней. Но прежде чем расширить транспортные пути, нужно разработать проекты планировок территорий с расчетами трафика. Но и без всяких расчетов очевидно: расширение Боевого проезда с двух до четырех полос — острая необходимость.

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Напомним, что о проектировании моста от Опытной станции на улицу Гагарина впервые заговорили в прошлом году. Новый мост — насущная потребность. Еще три года назад в мэрии не предполагали, что Опытная станция станет районом востребованным у застройщиков. Причем не только местных, но и иногородних. Первой ласточкой стал проект липецкого ДСК — микрорайон «Звездный», появившийся на улице Опытной у выезда на Лебедянское шоссе. За ним, через новую дорогу по улице Виктора Музыки, активно строится микрорайон «Взлетный», где возводят самую большую школу в регионе — на 1 500 учеников. В прошлом году на Опытной началась застройка территории бывшего АО «Тепличное». Здесь уже растет первая высотка ЖК «Спорт-Сити». На улице Железнякова появится жилой массив «Авторский». Тульская компания «СЗ «Комплекс» осенью прошлого года купила у госкорпорации «ДОМ.РФ» земельный участок площадью 15,5 гектара в районе улицы Ботанической за рекордные 256,9 млн рублей при старте торгов в 14,2 миллиона. 30,2 га принадлежат липецкой компании «Сфера», которая собирается возвести более 200 тысяч квадратных метров жилья. На территории бывшего завода «Золотой Колос» между железной дорогой и улицей Тельмана воронежский застройщик начал строительство ЖК «Поколение».

Если все эти планы осуществятся, то в районе Опытной будет построено до 1,2 млн кв.м жилья, в которых будут жить до 42 тысяч человек. Ровно столько, сколько в Грязях. Но выездов из Опытной в Липецк только три: через улицы Опытную и Сергея Казьмина — на Лебедянское шоссе, и через извилистую и узкую дорогу частного сектора — на улицу Балмочных. То есть все эти 42 тысячи человек могут быть заперты в каменном мешке.

В прошлом году глава Липецка Евгения Уваркина сообщила GOROD48, что мэрии просто необходимо реализовать этот амбициозный проект, построить мост через железную дорогу в створе Боевого проезда с выходом на улицу Гагарина, иначе район Опытной станет проблемным анклавом. Одна проблема, кстати, уже решена. С АО «РЖД» подписан важнейший документ — акт выбора места прохождения моста над железнодорожными путями в районе Привокзальной котельной на улице Гагарина. Примечательно, что в месте предполагаемого путепровода и подхода к нему со стороны Боевого проезда почти нет находящихся в частной собственности земельных участков, а значит, можно сэкономить на их выкупе.

По самым грубыми прикидкам, на реализацию масштабного проекта уйдет 5-7 лет и минимум пять миллиардов рублей.
Опытная станция
мост
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Комментарии (59)

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Как гость
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Сначала новые
Воздушное Метро Пипецка
32 минуты назад
Ох, Нам бы такое финансирование! Сразу же льгота на проезд близнецам с дипломами.
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Егор Данилыч
33 минуты назад
Фантазия богатая. Только места там, для кольцевой транспортной развязки нет совсем.Виадук на Гагарина не получится сделать. Мост там можно сделать, для пешеходов только. Как раз ,как вы его и нарисовали в начале статьи.
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Mikl
сегодня, 15:33
В Советском Союзе была статья в Градостроительном кодексе, если строится здание, то площадка перед зданием должна для парковки автомобилей рассчитываться исходя из количества персонала организации, из количества покупателей если магазин или количества работников сторонних организаций которые будут приезжать для решения проблем. Пример парковочная площадка вокруг американского Пентагона сотни тысяч квадратных километров уставленных машинами.
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Строитель
33 минуты назад
Вы правы.
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смех
56 минут назад
бред , где у Магазина №48 была стоянка ? Или у Маяка ?
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Лена
сегодня, 15:30
Лет пять- семь будут пилить на проекте, потом все забудут
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Гость
сегодня, 15:30
Общефедеральная проблема и этого достаточно....
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Наш тренер
сегодня, 15:08
Ясен пень, это тебе не СССР.
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Ваш тренер
сегодня, 15:02
Такие фантазии... Прям хоть кино снимай.... Никогда там не будет моста в ближайшие 50 лет, так точно.
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???
сегодня, 14:55
А нельзя ли соединить Боевой проезд с Тамбовской трассой?
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Гость
сегодня, 14:28
Если вице -мэр, которая возглавляет и департамент градостроительства, не может дать вразумительного ответа на конкретные вопросы, то может быть более профессионального руководителя на её место поставить?!
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А
сегодня, 14:25
Все мы помним планы Гулевского сделать на кольце трубного многоуровневую развязку. Скорее всего тема таже. "Говорить, не дрова рубить" . И всё б ничего, но на проектах которые потом кладуться на полку можно хорошо положить в карман при помощи соответствующих фирм. Федеральной прокуратуре следует ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ! И выявить заинтересованных лиц. Откуда взяться финансам на такой проект, если по заверениям "властей" города, денег нет на капиталбный ремонт аварийного Октябрьского моста. Который стратегически важен для Города.
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