В Липецкой области автомобиль «Ауди» провалился под лёд: водитель взыскал с дорожников 164 326 рублей
Полицейские начали проверку по актам вандализма в Ельце: разбит интерактивный стенд за 600 000 рублей
Общество
3958
сегодня, 12:28
59
Начинается работа над проектом строительства моста с Боевого проезда на улицу Гагарина
Об этом депутатам Липецкого горсовета сообщил начальник управления строительства и архитектуры правительства области Антон Болгов.
— Нам нужна актуализация транспортной инфраструктуры районов, в которых идет активная застройка. Я веду речь, в частности, о районе Опытной станции, — сказал первый вице-спикер горсовета Борис Понаморев.
Из ответа Антона Болгова следовало, что район Опытной нуждается как в расширении дорог, так и в строительстве нового моста, который должен связать его с улицей Гагарина. В этом году областное управление строительства и архитектуры начнет межевание земель, которые должны стать транспортным коридором для нового путепровода, приступит к проектированию мостового сооружения.
Депутат Евдокия Бычкова продолжила тему. Она возмутилась тем, о чем во вторник сообщал GOROD48: почему на новой дороге между «Звездным» и «Взлетным» не могут развернуться автобусы? Почему в новых жилых массивах мало мест для парковок? Почему там такие узкие проезды между высотками? Почему, в конце концов, чиновники постоянно наступают на одни и те же грабли?
Вразумительного ответа на свой вопрос от вице-мэра Светланы Сурмий она не получила.
Депутат Игорь Подзоров продолжил тему. Он поинтересовался, есть ли у мэрии и у правительства области понимание того, имеются ли резервы по увеличению пропускной способности дорог, как в старых, так и в новых районах города, где как грибы растут высотки:
— Людям же надо не просто новое жилье. Им нужно как-то выезжать из новых микрорайонов и возвращаться обратно. Есть необходимость расширить, где это можно, дороги с двух полос до четырех. Как пример — улица Механизаторов, которая уже давно стоит в пробке.
По словам Антона Болгова, узкие дороги в местах старой застройки — это общефедеральная проблема. Машин у людей появилось на порядок больше, чем было в советское время, а пропускная способность построенных тогда же дорог осталась прежней. Но прежде чем расширить транспортные пути, нужно разработать проекты планировок территорий с расчетами трафика. Но и без всяких расчетов очевидно: расширение Боевого проезда с двух до четырех полос — острая необходимость.
Напомним, что о проектировании моста от Опытной станции на улицу Гагарина впервые заговорили в прошлом году. Новый мост — насущная потребность. Еще три года назад в мэрии не предполагали, что Опытная станция станет районом востребованным у застройщиков. Причем не только местных, но и иногородних. Первой ласточкой стал проект липецкого ДСК — микрорайон «Звездный», появившийся на улице Опытной у выезда на Лебедянское шоссе. За ним, через новую дорогу по улице Виктора Музыки, активно строится микрорайон «Взлетный», где возводят самую большую школу в регионе — на 1 500 учеников. В прошлом году на Опытной началась застройка территории бывшего АО «Тепличное». Здесь уже растет первая высотка ЖК «Спорт-Сити». На улице Железнякова появится жилой массив «Авторский». Тульская компания «СЗ «Комплекс» осенью прошлого года купила у госкорпорации «ДОМ.РФ» земельный участок площадью 15,5 гектара в районе улицы Ботанической за рекордные 256,9 млн рублей при старте торгов в 14,2 миллиона. 30,2 га принадлежат липецкой компании «Сфера», которая собирается возвести более 200 тысяч квадратных метров жилья. На территории бывшего завода «Золотой Колос» между железной дорогой и улицей Тельмана воронежский застройщик начал строительство ЖК «Поколение».
Если все эти планы осуществятся, то в районе Опытной будет построено до 1,2 млн кв.м жилья, в которых будут жить до 42 тысяч человек. Ровно столько, сколько в Грязях. Но выездов из Опытной в Липецк только три: через улицы Опытную и Сергея Казьмина — на Лебедянское шоссе, и через извилистую и узкую дорогу частного сектора — на улицу Балмочных. То есть все эти 42 тысячи человек могут быть заперты в каменном мешке.
В прошлом году глава Липецка Евгения Уваркина сообщила GOROD48, что мэрии просто необходимо реализовать этот амбициозный проект, построить мост через железную дорогу в створе Боевого проезда с выходом на улицу Гагарина, иначе район Опытной станет проблемным анклавом. Одна проблема, кстати, уже решена. С АО «РЖД» подписан важнейший документ — акт выбора места прохождения моста над железнодорожными путями в районе Привокзальной котельной на улице Гагарина. Примечательно, что в месте предполагаемого путепровода и подхода к нему со стороны Боевого проезда почти нет находящихся в частной собственности земельных участков, а значит, можно сэкономить на их выкупе.
По самым грубыми прикидкам, на реализацию масштабного проекта уйдет 5-7 лет и минимум пять миллиардов рублей.
2
0
2
9
14
Комментарии (59)