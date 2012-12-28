Бездомные собаки покусали 14-летнего мальчика: елецкая мэрия выплатит ему 75 000 рублей

Деньги взыскали с управления коммунального хозяйства администрации Ельца.

Удовлетворен иск прокуратуры Ельца о выплате компенсации морального вреда 14-летнему мальчику, которого в октябре прошлого года искусали бродячие собаки.«Пострадавшему пришлось пройти болезненное лечение, принимать лекарства для купирования тревожного состояния, вызванного нападением», — отмечают в пресс-службе областной прокуратуры.Теперь Управление коммунального хозяйства города Ельца должно выплатить школьнику 75 000 рублей.