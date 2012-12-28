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Бездомные собаки покусали 14-летнего мальчика: елецкая мэрия выплатит ему 75 000 рублей
Происшествия
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сегодня, 13:32
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Бездомные собаки покусали 14-летнего мальчика: елецкая мэрия выплатит ему 75 000 рублей
Деньги взыскали с управления коммунального хозяйства администрации Ельца.
«Пострадавшему пришлось пройти болезненное лечение, принимать лекарства для купирования тревожного состояния, вызванного нападением», — отмечают в пресс-службе областной прокуратуры.
Теперь Управление коммунального хозяйства города Ельца должно выплатить школьнику 75 000 рублей.
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