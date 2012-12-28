Сколько веревочке не виться: экс-директора областного дорожного агентства осудили за взятку

Александра Павленко приговорили к лишению свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима и 8,7 миллиона рублей штрафа.