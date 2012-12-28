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сегодня, 15:54
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Сколько веревочке не виться: экс-директора областного дорожного агентства осудили за взятку

Александра Павленко приговорили к лишению свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима и 8,7 миллиона рублей штрафа.

Сегодня в Советском районном суде Липецка огласили приговор экс-директору ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» Александру Павленко по громкому коррупционному делу, которое расследовалось с 2020 года. По версии следствия, генеральный директор общества ООО «Системные решения» Юрий Тагильцев передал должностным лицам ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» взятки за содействие в заключении государственного контракта на 23,5 миллиона рублей по обеспечению работы передвижных комплексов фотовидеофиксации. Следствие полагало, что директор ОКУ Александр Павленко и его заместитель Андрей Яицкий договорились крышевать коммерсанта и закрывать глаза на нарушения в исполнении госконтрактов за полмиллиона рублей в месяц. Эти деньги Павленко и Яицкий договорились делить пополам. Из уголовного дела следовало, что с ноября 2019-го по июнь 2020-го те получили как лично от Юрия Тагильцева, так и через посредника — начальника отдела фото-видеофиксации ОКУ Дмитриева — 2,9 миллиона рублей.

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Экс-заместитель директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» Андрей Яицкий сразу же заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Но даже несмотря на это его приговорили к четырем годам строгого режима со штрафом в размере 8,7 миллиона рублей и лишением права занимать должности в органах власти и подведомственных им учреждениях. Андрей Яицкий пытался оспорить свой приговор в Липецком областном суде, но сделать этого ему не удалось. Уже находясь в колонии, Яицкий заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и принял участие в СВО. После тяжелого ранения он был помилован и сейчас работает руководителем одной из управляющих компаний в Липецке. Полностью признал свою вину и взяткодатель Юрий Тагильцев.

А вот Павленко, как говорится, уперся. Будучи приговоренным Советским районным судом к 8,5 годам лишения свободы и штрафу в 8,7 миллиона рублей (в размере трехкратной суммы взятки), он оспорил вердикт, сочтя неправильной квалификацию его действий по части 6 статьи 290 УК РФ. В своей апелляционной жалобе он заявил, что не входил ни в какую группу лиц и не действовал по предварительному сговору. Осужденный признал только один эпизод из обвинения: получение 200 000 рублей взятки 26 мая 2020 года.

Областной суд согласился с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона при вынесении приговора и летом 2022 года отменил приговор, освободил Павленко из-под стражи и отпустил под подписку о невыезде. Уголовное дело в результате передали на новое разбирательство в суд первой инстанции в ином составе. Процесс по новой начался в мае прошлого года по той же статье обвинения —части 6 статьи 290 УК РФ.

Сегодня в Советском районном суде прозвучал приговор. Александру Павленко назначили ровно то же наказание, что и двумя годами ранее: лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере трехкратной суммы взятки — 8,7 миллиона рублей. Осужденного взяли под стражу в зале суда.
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Комментарии (11)

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Как гость
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Товарищ
37 минут назад
А товарищ их жарит шашлыки в Сселках!
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Во как
46 минут назад
Такое разве бывает?это эксклюзив точно,влепили хорошенько ему.посредников тоже наказали?
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Адвокат
сегодня, 17:15
А вы сходите повоюйте а потом рассуждайте....можно руководить управляшкой или нет ....Или слабо.
Ответить
Надзорный орган
25 минут назад
Где воевал этот пельмень? Есть доказательства?
Ответить
Клейменов
сегодня, 16:48
а с судимостью разве можно руководить управляшкой?
Ответить
Вован
сегодня, 17:29
Его помиловали и судимость сняли.
Ответить
злой
сегодня, 16:36
как с судимостью допустили управлять управляющей компанией для жителей МКД?
Ответить
не-а чё
сегодня, 17:13
Так такие и нужны в УКашках,бабло,взятки,как бонус при трудоустройстве.
Ответить
и инвалид
сегодня, 16:35
Да не надеялся что на 8,5 , да не сработало .
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гоша
сегодня, 16:32
Сейчас этот взяточник рулит управляшкой ! На этом месте , он как рыба в воде !!!
Ответить
Адвокат Черный
сегодня, 16:19
Это называется доигрался, дружок...
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