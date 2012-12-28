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Сколько веревочке не виться: экс-директора областного дорожного агентства осудили за взятку
Сколько веревочке не виться: экс-директора областного дорожного агентства осудили за взятку
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сегодня, 15:54
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Сколько веревочке не виться: экс-директора областного дорожного агентства осудили за взятку
Александра Павленко приговорили к лишению свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима и 8,7 миллиона рублей штрафа.
Экс-заместитель директора ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» Андрей Яицкий сразу же заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. Но даже несмотря на это его приговорили к четырем годам строгого режима со штрафом в размере 8,7 миллиона рублей и лишением права занимать должности в органах власти и подведомственных им учреждениях. Андрей Яицкий пытался оспорить свой приговор в Липецком областном суде, но сделать этого ему не удалось. Уже находясь в колонии, Яицкий заключил контракт с ЧВК «Вагнер» и принял участие в СВО. После тяжелого ранения он был помилован и сейчас работает руководителем одной из управляющих компаний в Липецке. Полностью признал свою вину и взяткодатель Юрий Тагильцев.
А вот Павленко, как говорится, уперся. Будучи приговоренным Советским районным судом к 8,5 годам лишения свободы и штрафу в 8,7 миллиона рублей (в размере трехкратной суммы взятки), он оспорил вердикт, сочтя неправильной квалификацию его действий по части 6 статьи 290 УК РФ. В своей апелляционной жалобе он заявил, что не входил ни в какую группу лиц и не действовал по предварительному сговору. Осужденный признал только один эпизод из обвинения: получение 200 000 рублей взятки 26 мая 2020 года.
Областной суд согласился с существенными нарушениями уголовно-процессуального закона при вынесении приговора и летом 2022 года отменил приговор, освободил Павленко из-под стражи и отпустил под подписку о невыезде. Уголовное дело в результате передали на новое разбирательство в суд первой инстанции в ином составе. Процесс по новой начался в мае прошлого года по той же статье обвинения —части 6 статьи 290 УК РФ.
Сегодня в Советском районном суде прозвучал приговор. Александру Павленко назначили ровно то же наказание, что и двумя годами ранее: лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в размере трехкратной суммы взятки — 8,7 миллиона рублей. Осужденного взяли под стражу в зале суда.
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